八达通再推快闪优惠！12大商户拎券即减 惠康超市/7-Eleven/一粥面 2步简单登记

八达通优惠｜日常开支只要精打细算，随时能在生活中省下不少花费。八达通「嘟嘟赏」由即日起至8月15日期间，每隔四天便会推出新一波快闪优惠券。最新上架的第6轮优惠涵盖各类商户折扣，无论是到超市添置日用品、下班后与家人吃顿丰富晚餐，还是趁周末乘船到澳门走走，让用户在日常消费中也能轻松省钱。

八达通12大快闪优惠 惠康超市/7-Eleven/一粥面拎券即减

八达通12大快闪优惠 惠康超市/7-Eleven/一粥面拎券即减

八达通第6轮「嘟嘟赏」快闪券于即日起至8月7日推出，包括惠康超市选购粮油杂货满额减$15、7-Eleven到店自取减$5、京东网购自营商品减￥10等，成功于八达通App内「嘟嘟赏」专区绑定的实体八达通卡或手机八达通用户，可依照指示浏览及领取各项优惠券。各轮优惠券于推广期首日早上10时正于应用程式内开放领取，所有优惠券名额有限，先到先得。

1. 惠康 Wellcome 粮油杂货满额减$15

于推广期内，顾客于惠康超级市场单一消费满港币120元或以上，即可获港币15元折扣，适用于购买各类食材与生活杂货。

2. 7-Eleven App 到店自取满$50减$5

透过「7仔App」使用「到店自取」服务，并以八达通完成付款，单笔消费满港币50元并输入指定优惠码，可获港币5元折扣。

3. 必胜客 Pizza Hut 免费送夏威夷风光迷你批

于推广有效期内，顾客在必胜客消费满港币100元，即可免费获赠原价港币75元的夏威夷风光必胜批（迷你批）一份。

4. 星巴克 Starbucks 指定手调饮品升级优惠

凭相关优惠券于星巴克消费，可享有Starbucks Reserve™手调饮品之升级优惠。

5. 喷射飞航 TurboJet 港澳船票免费升级豪华位

凭优惠券购买喷射飞航的港澳客轮船票，可获免费由普通客位升级至豪华客位的服务安排。

6. 京东 JD 网购自营商品满￥100减￥10

用户于京东应用程式凭券购买指定的自营商品，单笔消费满人民币100元，可享有人民币10元的金额扣减。

7. 超群饼店 满$30赠送蛋挞

于香港超群饼店（不包括港铁九龙站分店）单次消费满港币30元，并使用八达通银包全数支付款项，可免费获赠方叔蛋挞一件。

8. 上海姥姥 满额享半价换购四色小笼包

每日早上11时起，顾客于上海姥姥消费满港币100元，可以半价（即港币48元）换购「金妈白露四色小笼包」。

9. 一粥面 晚市消费满$70赠送糖水

于晚市时段购买正价食品满港币70元，即可免费获赠原价港币18元的糖水一客。

10. 安金稻朝鲜拌饭 晚市堂食减$10

顾客于晚市时段堂食消费满港币100元或以上，可享有港币10元的折扣。

11. 一桥拉面 平日晚市堂食满$100享$5折扣

于星期一至星期五的晚市时段，凭优惠券堂食惠顾拉面及小食满港币100元或以上，可获港币5元扣减优惠。

12. 维他奶钙思宝 便利店购买指定饮品减$2

于指定便利店购买维他奶钙思宝的高钙高蛋白质豆乳等相关产品，可享有港币2元的折扣优惠。

资料来源：八达通 Octopus