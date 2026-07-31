3COINS登陆香港一周年劲减！低至$3入手毛巾/短袜/充电线  另有多款商品3折大放送

日本人气生活杂货品牌3COINS向来以高性价比的日系实用好物深受广大消费者欢迎，自进驻香港以来，即成为不少港人布置家居及寻宝的热点。为庆祝3COINS香港一周年，店方将于2026年7月31日起一连四星期举办「夏日狂欢祭」，推出多项震撼全城的优惠，当中包括以极度超值的$3加购精选实用家品，让大众能以最轻松的价格把日系小确幸带回家！

3COINS香港一周年优惠！$3及$30限定加购实用日系杂货

是次3COINS周年活动的最强焦点，莫过于诚意满满的「超级 $3」及「$30」加购优惠。超过30款精选商品以统一超值价格推出，涵盖日常衣物、煮食用具、卫生用品、婴幼儿及宠物用品等。例如深受上班族欢迎的「煎蛋模具」，只需配合微波炉即可做出完美圆形煎蛋，省却清洗油烟的烦恼；而为运动爱好者设计的「折叠式迷你瑜伽垫」以及为炎夏而设的「凉感运动短袜」，现在均可以$3的破底价轻松加购，绝对是精明消费者的入手好时机。另外$30加购的快速解冻铝合金板、自动开合折叠伞、真丝枕头套同样是当店热卖人气产品！

精选$3／$30加购产品一览：

产品名称 产品卖点与简介 原价 加购价 终极毛巾 采用100%纯棉制作，主打极致蓬松。独特织法大幅减少掉毛，吸水性极佳，反复洗涤依然保持软绵。 $13 $3 迷你喷雾瓶 (120ml) 具备「细致喷雾」与「精准直注」双功能。小巧玻璃瓶身方便单手操作，无论是喷洒油品或倾倒酱油都能轻松切换。 $26 $3 外套便携挂钩 质感合成皮革设计，附调节扣。可将外套、防晒衫或毛巾轻松固定在随身小包上，出游旅行必备。 $26 $3 煎蛋模具 忙碌早晨的救星！只需加水、打蛋，放入微波炉 40-50 秒，免开火且免洗油腻煎锅，轻松完成健康煎蛋。 $26 $3 折叠式迷你瑜伽垫 专为手肘与膝盖设计的高密度软垫，做棒式或撑体时有效分散压力。轻量对折设计，方便收纳与携带。 $26 $3 凉感运动短袜 采用高科技「接触凉感」材质，迅速导走体温。袜口高弹性贴合不勒脚，炎夏必备基础单品。 $26 $3 L型Lightning充电线 L 字型直角接头设计，横向拿手机时完全不挡手。同时能有效防止线材根部因反复拉扯而断裂。 $26 $3 电动指甲护理机 附赠不同功能的专业磨头，具备正逆双向旋转切换，轻松修剪、抛光及处理死皮。 $87 $30 and us - UV LED W型美甲灯 空间宽敞，能将单手五指或整只脚掌轻松探入。内置双阶段智慧定时器，适合指尖彩绘或UV胶工艺。 $87 $30 快速解冻铝合金板 高热传导率铝合金材质，无须插电即可大幅缩短食材退冰时间，亦可为刚煮好的热菜迅速散热。 $87 $30 自动开合折叠伞 手柄搭载高灵敏度按钮，单手极速弹开或收拢。扁平轻量化结构，收纳精致小巧不占空间。 $87 $30 and us - 真丝枕头套 采用天然纯丝材质，有效改善秀发毛躁打结并降低肌肤摩擦。后幅松紧带结构，轻松套入任何枕头。 $130 $30

热卖商品低至3折！按摩机/护理垫/被套

在 3 折专区中，主打多款舒缓身心疲劳的个人护理好物，例如深受上班族与久站族喜爱的「and us 腿部按摩护理机」与「EMS足部护理垫」（原价 $303，激减至 $91），以及能于夜间完美呵护秀发的「柔滑丝绸护发睡帽」，让大众以极致亲民的价格享受居家沙龙级保养。而 5 折专区则堪称新手爸妈的寻宝天堂，一系列贴心实用的育儿神队友，如减轻洗澡负担的「婴儿充气沐浴盆」、守护幼童安全的「可隐藏AirTag的鞋垫」及解放双手的「婴儿车用雨伞架」等均以半价发售；同场更有提升卧室质感的「心形提花单人被套」，全方位满足不同家庭的日常与出行所需。

限量迎新会员礼遇 消费满额专享现金回赠优惠

为了与大众同乐并建立更紧密的社群，3COINS是次更推出特别的会员回馈计划。只要透过智能手机下载内部 YAICHI APP 并成功注册成为 YAICHI TOMO 新会员，首333位亲临门市登记的顾客即可免费获赠人气「多用途微波炉蒸煮盒」。此外，现有会员亦同样受惠，首3,333名会员于门市消费满$200即可享有$10现金扣减，真切回馈一众顾客过去一年来的信任与支持。

3COINS一周年狂欢祭活动详情及优惠期限

活动日期： 2026年7月31日至8月30日

优惠详情： 指定日常家居及护理商品享 $3 或 $30 惊喜加购价。 精选人气护理与生活商品低至 3 折及 5 折发售。 首333位亲临门市登记之 YAICHI TOMO 新会员，可获赠微波炉蒸煮盒乙个。 首3,333名会员到店消费满 $200 即减 $10。



资料来源：3coins_hk

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