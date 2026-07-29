鲗鱼涌马拉松开仓3折起！全场$50起入手波鞋/运动用品 Samba/Gazelle/Superstar/篮球鞋/Wilson网球拍
更新时间：16:44 2026-07-29 HKT
发布时间：16:44 2026-07-29 HKT
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鲗鱼涌马拉松开仓3折起！OnTheList陈列室首次与Marathon Sports合作举行开仓，全场低至3折，优惠涵盖超过900款产品，汇集逾10个国际运动品牌，由运动服装、波鞋至网球拍一应俱全，最平$50即有交易，运动爱好者必定要把握优惠入手！
鲗鱼涌马拉松开仓3折起！全场$50起入手adidas波鞋/运动用品
OnTheList由7月31日起举行Marathon Sports开仓优惠，今次优惠涵盖超过900款产品，汇集逾10个国际运动品牌，由运动服装、波鞋至网球拍一应俱全。消费者可以$50起入手各类单品，当中人气波鞋如Samba、Gazelle及Superstar，售价由$475起；而热门篮球鞋Anthony Edwards 2则可以$570入手，多款经典波鞋设计实用且款式百搭，无论日常穿搭或运动场合均能派上用场，为消费者带来实惠选择。
运动用品买满三件额外9折
除了运动服装及波鞋，亦可以优惠价购入运动用品，包括Wilson网球拍系列最低可达半价，适合网球爱好者升级装备。另外，全场购买满三件，更可额外享有九折优惠。
OnTheList × Marathon Sports开仓
- 开售日期及时段：
- VIP Premium会员：7月31日中午12时起
- Standard会员：7月31日下午2时至晚上9时；8月1日至8月7日上午10时至晚上9时
- 地点：OnTheList陈列室（太古坊濠丰大厦4楼）
- 入场条件：须免费登记成为OnTheList会员，详情可浏览官网
文：M
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