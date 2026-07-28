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将军澳新都城千色Citistore确认迁址！9月并入同场UNY舖位 预告「新篇章，新体验」

时尚购物
更新时间：15:56 2026-07-28 HKT
发布时间：15:56 2026-07-28 HKT

近月接连爆出结业传闻的将军澳千色Citistore，官方今日终于确认该店未来动向。扎根将军澳新都城中心26年的千色Citistore今日(28日)正式宣布，将会由原本二楼位置，迁往同场UG层的UNY舖位，并会于9月初以「全新面貌」示人。

屡传结业消息！将军澳新都城千色Citistore确认9月迁址  并入同场UNY舖位

今日（28日），千色Citistore透过官方社交平台交代最新动向，确认将军澳分店并非结业，而是进行业务重整。官方在公告中指出，该店一直致力为大众带来多元化的购物选择；为了进一步提升服务质素与顾客体验，店舖将于9月上旬正式迁至新都城中心二期UG层，现时日系百货UNY生活创库的舖位。这意味著，千色将放弃2楼原有占地7万呎巨舖并入UNY，并以全新的装潢及面貌重新出发。

官方亦预告新店开幕期间，将会准备一系列限定优惠与庆祝活动回馈街坊。此外，UNY场内多间熟食档亦已围上木板，并明确写有「优化工程进行中，UNY全新面貌2026年9月登场」的字眼。

开业26年 近年屡传结业

千色将军澳店自2000年进驻新都城中心二期以来，一直是区内街坊不可或缺的购物热点。近月，同场的日式超市UNY进行内部调整，多间熟食档离场，加上坊间屡次流传千色将于9月结业，一度引发公众对两店去留的各种猜测与担忧。不过，千色及UNY官方其后均作出澄清，确认分店并无结业打算。

早前报道：将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息

千色Citistore 将军澳店

  • 新店地址：将军澳新都城中心二期UG036
  • 营业时间：待定

资料来源：千色Citistore - Hong Kong Official Fanpage

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