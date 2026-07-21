Decathlon迪卡侬6大雨季/旅行防水防滑鞋！最平$89入手 1款日本价钱平过香港？

天有不测之风云，每到夏天雨季时，一双防水防滑鞋应付日常所需或旅游远行时便变得更为重要。Decathlon迪卡侬的产品一向以抵买及具功能性而著称，特别是各种装备能够应付不同运动及环境需要，其防水防滑的水陆两用鞋款亦大受欢迎，当中6款为人气大热款式，其中1款于日本入手更平过香港！

Decathlon迪卡侬6大雨季/旅行防水防滑鞋！最平$89入手

夏季常备实用的防水防滑的水陆两用鞋，以应付突如其常的大雨或方便进行水上运动。Decathlon为法国的平价运动品牌，主打高性价比产品，同时设有自创品牌，旗下按运动种类划分成不同专业品牌，如登山露营的Quechua、跑步的Kiprun、健身瑜珈的Domyos等。Decathlon过去多款产品曾因实用及抵买被网民热捧，包括$39的轻量背囊、防晒外套等，其中6款精选防水防鞋更是大家夏日必有装备！

1.QUECHUA女士防水登山远足鞋MH100（$349）

Quechua为Decathlon旗下主打登山露营的品牌，出品不乏能够应付崎岖不平地形以及户外防水功能的鞋款。这款防水登山鞋提供舒适具防护功能，抓地力强的鞋底、前脚趾护条及全面缓震，同时添加防水薄膜，防止湿气入侵。Decathlon实验室针对这款防水登山鞋以评估各种地面或环境下的抓地力等级，再由山区实地测试验证其可靠性。

抓地力：超强抓地力的OUTDOOR CONTACT鞋底和5mm鞋钉，可以确保步行的稳定性，OUTDOOR CONTACT采用独家橡胶材质，提升这款高性能鞋底的抓地力与耐磨性。鞋底设计强化了抓地力

耐用：合成鞋头能提供更强防护，让脚不受石头伤害

防水性：添加防水薄膜，可以防止湿气入侵

吸震性：聚氨酯（polyurethane）中底带来的最佳缓震效果

2.DECATHLON男士防水路跑及越野跑鞋JF190 GRIP WP（$349）

JF190 GRIP WP保留JOGFLOW 190 GRIP的优点，再加上出色的防水设计全面阻隔水分，确保双脚时刻干爽。无论是城市公路还是山林野径，其鞋头加固防护与强悍的抓地外底，都能确保大家可安心应付不同地形。鞋带可穿过鞋舌的松紧带固定，避免松脱或勾到其他物品，走动时更能自由活动。

防水性：鞋面透气且防水，无论天气如何都能保持干爽

抓地力：3.5mm凸纹鞋底可在平坦或崎岖小径上提供更好的抓地力，可应付柏油路、公园、乡间小径或海边地形，保持大家双脚的舒适感

吸震性：柔软的IMEVA泡棉中底，为每一步提供避震保护

3.QUECHUA女士防水登山远足鞋-MH500 New Edition（$599）

对于需要进行整日走动的人而言，即使在崎岖潮湿的小径上，这款防水靴也能让双脚保持干爽6小时。鞋款前侧采用橡胶防石加固设计，后侧采用合成强化材质，关键部位采用皮革嵌片，能承受磨损、冲击或其他恶劣的环境，提供持久的防护。足中部位采用皮革加固材质，使其在崎岖的地形上提供有效支撑，进而提高稳定性。奶白色的配色深受女生欢迎，符合近年日系流行的山系户外穿搭，摆脱传统登山鞋的沉重「老土感」。

耐磨损：前侧有橡胶防石加固结构，后侧有合成材质防石加固结构

耐水性：采用不含PFC的防水薄膜，能确保双脚保持干爽长达6小时

吸震性：轻量及弹性的EVA中底提供良好的吸收冲击

4.KIPRUN男士防泼水路跑鞋KIPCORE WR（$499）

KIPCORE WR专为在各种天气下跑步设计，这款跑鞋采用防泼水鞋面，即使在湿冷天气也能保持双脚干爽。日本Decathlon现售7790日圆，兑换成港币约$375，较香港购买相当于约76折，惟日本网店只限境内送货，各位如近期到日本旅游不妨把握机会入手。

吸震性：Softech泡棉带来优质避震效果

抓地力：鞋底在湿滑的柏油路面上具有优异的抓地力

重量：8号鞋仅重295g，完美平衡舒适度与性能表现，不论走路或运动都毫无负担

5.Subea成人魔术贴水陆两用鞋500（$149）

夏日少不了水上运动，不过单穿拖鞋或许保护度不足，这款成人款水陆两用鞋专为浮潜、独木舟、立式划桨等运动所设计，可舒适地观察海底，避免沙子、岩石或石头对脚底造成不适。水陆两用鞋可于岩石上行走，但要小心湿滑或覆盖藻类的岩石，可能会降低摩擦力。这款鞋可于洗衣机中使用清洁剂清洗，最高水温为30°C ，并选择轻柔清洗模式，再置于通风处晾干，避免太阳直射。

止滑性：7mm鞋钉鞋底

易于穿脱：足背采用弹性鞋面及可调式拉带设计

合脚舒适：可拆式EVA泡棉鞋垫，3mm鞋钉位于前脚掌，13mm鞋钉位于脚跟

干燥时间：可拆式鞋底的材质可加速快干

6.OLAIAN女款冲浪凉鞋100 INJ（$89）

设计师为了经常冲浪者研发出这款拖鞋，适合到难达浪点、崎岖地形和不平坦地面的区域冲浪时使用，不露出脚趾具有保护能力，以免受伤，同时于岩石上行走有如在地毯上般舒适。

耐用度：采用EVA射出泡棉鞋底，可提供更好的抗挤压性

快干速度：采用不会残留水分的疏水材质

合脚度：适合在水中行走的凉鞋式设计

轻盈度：39/40号重180g

Decathlon于各地定价及优惠略有不同，香港店由即日起至7月31日推出夏日优惠，买满2件产品享95折、满3件即享88折，买满5件则享有85折。而日本店现正同样进行优惠，只要网购指定商品，满10,000日圆输入「50ANI10」享9折、满20,000日圆额外75折、买满30,000日圆即可享有8折，近期到日本旅游可把握优惠入手心水商品。

文：RY

资料及图片来源：Decathlon