AIGLE尖沙咀开仓低至3折！$306入手GORE-TEX渔夫帽/雨靴/服饰 满额再7折 附登记入场连结

尖沙咀AIGLE开仓｜法国著名品牌AIGLE备受户外活动爱好者及时尚达人追捧，一直以防水实用与优雅设计兼备的服饰闻名。近日，品牌首次联同海港城展销集举行一连5日的开仓优惠，多款男女装长裤、外套、雨靴、防水帽等以低至3折发售，可以趁机添置应付雨季的户外装备！

尖沙咀AIGLE开仓3折起！必入手GORE-TEX渔夫帽/雨靴/服饰 消费满额再享7折

正值雨季与台风季，防水外套及雨靴是下雨天必备的服饰。由即日起至7月13日，法国品牌AIGLE与海港城展销集合作举行开仓活动，全场货品低至3折，涵盖招牌低筒雨靴、防水外套、GORE-TEX鞋款与帽子等，其中具GORE-TEX功能的渔夫帽更可以$306入手，相当抵买！除了一系列防水机能配件外，品的休闲服饰亦有减价，包括斯文款的POLO恤、恤衫、长裙等。客人于指定货区购买2件或以上产品，更可享额外7折或9折优惠。

网上预约免费入场

是次AIGLE开仓活动全面采用网上预约系统。公众人士可以免费入场，但必须提前透过官方指定的预约系统进行登记。成功登记后，系统会派发专属的电子QR Code门票供进场时出示，每张订单最多可为4位客人预约入场名额，同一订单内的同行客人必须同时进场。

AIGLE尖沙咀开仓活动

文:RY

资料及图片来源:海港城展销集 Harbour City Bazaar