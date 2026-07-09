Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！

时尚购物
更新时间：15:10 2026-07-09 HKT
发布时间：15:10 2026-07-09 HKT

IKEA（宜家家居）一直以极具性价比的北欧风格家具深受香港家庭喜爱。最近，IKEA正推出「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至3折的超值价发售。有港人前往选购物时，发现一款USB-C叉电插头相当抵买，43折后$30有找，更支援快充模式，直言「抵过买杂唛」，引来官方搞笑回应：「话唔驶去深水埗唔系讲笑！」

港人大赞IKEA宜家家居叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」

IKEA除了各式各样的家私，也有售卖电子配件产品，特别是各款充电线不乏捧场客。最近，IKEA举行「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至3折发售，有港人趁机前往购物时发现一款USB-C叉电插头相当抵买，43折后只售$29.9。

据官方资料显示，此充电器的USB-C插孔可提供功率高达3A/30W，充电器同时支援PD3.0、QC4+及PPS快充模式，可为手机及平板电脑快速充电， 并适用于大部分手提电脑，内置过电流、短路、过热保护装置且获CE认证，难怪楼主大赞：「抵过买杂唛，足够叉一般电话用」。

官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！

帖文引起IKEA官方小编关注，甚至留言表示：「话唔驶去深水埗唔系讲笑㗎 」；也有网民震惊：「已经平过绿联（为内地电子产品品牌）」、「呢个好抵买，平平地拎返公司用！」。不过，有用家反映为电话及外置电源充电表现一般，「风扇仔、自拍remote、镜都尚可」。

IKEA「夏日狂欢劲减」优惠

  • 优惠期：2026年7月2日至7月29日（售完即止）
  • 精选优惠详情：
    。过千件家具、厨具及收纳用品低至3折
    。指定家品（如精选枕头、咕𠱸、香味干花等）买一送一
    。瑞典美食廊：任选3件或以上指定健身食品享85折
  • yuu会员优惠：7月9日至22日可以10,000或14,000积分换购$55或$80 IKEA现金券
  • IKEA官方网站连结　＞＞按此＜＜

文:RY

资料及图片来源:ThreadsIKEA

延伸阅读：IKEA宜家家居年度大减！过千件家私家品/厨具低至3折 枕头/挂钩激罕买一送一

 

 

 

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
6小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
4小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
23小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
6小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
19小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
3小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 14:15 HKT
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
2026-07-08 12:16 HKT
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
商业创科
9小时前
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
17小时前