港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！

IKEA（宜家家居）一直以极具性价比的北欧风格家具深受香港家庭喜爱。最近，IKEA正推出「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至3折的超值价发售。有港人前往选购物时，发现一款USB-C叉电插头相当抵买，43折后$30有找，更支援快充模式，直言「抵过买杂唛」，引来官方搞笑回应：「话唔驶去深水埗唔系讲笑！」

港人大赞IKEA宜家家居叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」

IKEA除了各式各样的家私，也有售卖电子配件产品，特别是各款充电线不乏捧场客。最近，IKEA举行「夏日狂欢劲减」，过千件精选产品以低至3折发售，有港人趁机前往购物时发现一款USB-C叉电插头相当抵买，43折后只售$29.9。

据官方资料显示，此充电器的USB-C插孔可提供功率高达3A/30W，充电器同时支援PD3.0、QC4+及PPS快充模式，可为手机及平板电脑快速充电， 并适用于大部分手提电脑，内置过电流、短路、过热保护装置且获CE认证，难怪楼主大赞：「抵过买杂唛，足够叉一般电话用」。

官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！

帖文引起IKEA官方小编关注，甚至留言表示：「话唔驶去深水埗唔系讲笑㗎 」；也有网民震惊：「已经平过绿联（为内地电子产品品牌）」、「呢个好抵买，平平地拎返公司用！」。不过，有用家反映为电话及外置电源充电表现一般，「风扇仔、自拍remote、镜都尚可」。

IKEA「夏日狂欢劲减」优惠

优惠期：2026年7月2日至7月29日（售完即止）

精选优惠详情：

。过千件家具、厨具及收纳用品低至3折

。指定家品（如精选枕头、咕𠱸、香味干花等）买一送一

。瑞典美食廊：任选3件或以上指定健身食品享85折

。过千件家具、厨具及收纳用品低至3折 。指定家品（如精选枕头、咕𠱸、香味干花等）买一送一 。瑞典美食廊：任选3件或以上指定健身食品享85折 yuu会员优惠：7月9日至22日可以10,000或14,000积分换购$55或$80 IKEA现金券

IKEA官方网站连结 ＞＞按此＜＜

文:RY

资料及图片来源:Threads、IKEA