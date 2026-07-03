买牙膏送$647赠品 19吋卡通行李箱/Tempo纸巾/Mofusand旅行袋 百佳超市门市+网购限定

今期百佳超市（PARKnSHOP）为大家带来绝不容错过的超强牙膏推广优惠！顾客只需购买指定数量的DARLIE牙膏，便可获取总值达$647的赠品，当中的礼品包含Mofusand行李箱、旅行袋以及纸巾等实用物品，绝对是精明消费者囤货的最佳时机！

百佳超市买牙膏送19吋行李箱/旅行袋/Tempo纸巾 总值$647赠品

百佳超市买牙膏送19吋行李箱/旅行袋/Tempo纸巾 总值$647赠品

买6支DARLIE牙膏送Mofusand行李箧

DARLIE好来「全亮白珐瑯补白牙膏」主打深入洁齿、修护及强化珐瑯质的功能，以协助减少牙齿污渍。由即日起至7月9日（星期四），消费者凡于百佳超级市场、fusion、Taste实体门市，或是透过PNS网上商店，购买6支100克装的DARLIE「全亮白珐瑯补白牙膏」，即可获赠总值$647的礼品组合。

是次推广活动的赠品组合涵盖多款产品，当中包含19吋Mofusand行李箱以及容量达23L的Mofusand行李箱挂袋。与此同时，礼品还附有18包装的倩丝亲肤4层Q版纸手巾，与4包装的Tempo四层袋装面纸，提供了涵盖日常出行与家居生活的各项基本所需。

百佳DARLIE牙膏优惠

优惠期限：即日起至7月9日（四）

优惠详情：购买上述指定产品满6件，即送总值$647之丰富礼物，包括： Mofusand行李箱19吋 Mofusand行李箱挂袋23L 倩丝亲肤4层Q版纸手巾18包装（随机一款） Tempo四层袋装面纸4包装（随机一款）

条款细则： 赠品数量有限，先到先得，送完即止。 纸巾及面纸等赠品款式为随机发送。 优惠以每张单一发票计算，详情须受有关条款及细则约束。



资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK