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7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 

时尚购物
更新时间：12:00 2026-06-30 HKT
发布时间：12:00 2026-06-30 HKT

7-Eleven配合足球盛事热潮，推出独家「迷你收藏杯盲盒」系列，将多款香港人气品牌如道地、嘉士伯、太古可口可乐、维他等元素融入精致设计，可随身挂在背包、手袋或钥匙上，尽显玩味感，当中特设3个隐藏版，融合7-Eleven品牌主色与足球盛事主题配色，收藏价值极高。今次优惠以盲盒形式登场，一连三星期款款不同，有兴趣入手的记得留意换购详情。

7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯

7-Eleven首次推出的「迷你收藏杯盲盒」系列共15款，采用优质304不锈钢材质制作，每款杯身色彩鲜艳、细节精美，并附有彩色挂绳，方便随身携带或挂饰使用。这些迷你杯不仅适合日常饮用，更成为打卡热门单品，结合足球主题配色与品牌特色，完美呼应赛事氛围，让球迷在观赛时增添乐趣。

三星期分阶段推出 每周五款新设计惊喜登场

活动由即日起至7月21日，一连三星期分阶段推出，每星期推出5款限定设计，包括4款人气品牌联乘款式及1款7-Eleven隐藏版。隐藏版融合7-Eleven经典主色与足球元素，设计独特抢眼，收藏价值极高。顾客只需购买指定产品，每满$100即可获得盲盒一个。

首周焦点包括道地M&M'SBPJ嘉士伯；第二阶段推出TROLLI蓝妹乐事太古可口可乐；最后一周涵盖喜力维他使立消、品客。当中每周特设3个「7-Eleven隐藏版」，设计融合7-Eleven品牌主色与足球盛事主题配色，十分抢眼，收藏价值十足！

7-Eleven「迷你收藏杯盲盒」

  • 推出日期：即日起至 7 月 21 日；一连三个星期，分阶段惊喜登场，每星期推出５个限定款式
  • 换购方法：
    • 【第一弹】7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隐藏款）
      • 由7月1日至７月7日期间，凡购买道地饮品、M&M'S朱古力、BPJ 高蛋白曲奇／高蛋白棒/高蛋白饮品、嘉士伯啤酒产品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」１个。
    • 【第二弹】7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隐藏款）
      • 由7月8日至７月14日期间，凡购买TROLLI橡皮糖、蓝妹啤酒、乐事/多乐脆/奇多产品、可口可乐有汽饮品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」１个。
    • 【第三弹】7-Eleven独家「迷你收藏杯盲盒」（4 款品牌及１款7-Eleven 隐藏款）
      • 由7月15日至７月21日期间，凡购买喜力啤酒、维他茶类饮品、使立消喉糖、品客薯片产品每满$100即送「迷你收藏杯盲盒」１个。

文：M

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