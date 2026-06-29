Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BORGHESE/SKINTIFIC 护肤品牌期间限定 DIY 工作坊

时尚购物
更新时间：11:40 2026-06-29 HKT
发布时间：11:40 2026-06-29 HKT

BORGHESE 泥浆面膜 改善粗大毛孔

每次到美容院做Facial，最享受是敷泥浆面膜的时刻，敷完皮肤焕然一新。想居家都同样有这种功效，当要一试泥浆护肤专家BORGHESE ，产品将源自意大利的温泉疗愈美学，引入居家护肤领域，其中FANGO泥浆面膜系列有助改善粗大毛孔、黑头、粉刺、暗哑与肤质不均等困扰，每次护理只需5分钟，便可助肌肤净化。现于崇光铜锣湾店品牌专柜任何购物，即送Chantel 限量小卡及专属「即影即有」，新会员更享全单减$50及体验DIY 串珠挂饰工作坊， 限定惊喜放送至 6 月 30 日。

查询︰2831 4828

SKINTIFIC 科研护肤 居家式水光活颜

爱靓族都知道PDRN护肤热潮吧，PDRN主要萃取自三文鱼DNA，因与人体DNA结构相似，具有生物相容性，有助促进胶原蛋白增生、提升肌肤弹性。而最近科研护肤品牌SKINTIFIC亦推出全新PDRN系列，卖点是为用家打造居家式水光疗程，推介产品包括再生胶原光感精华及再生胶原光感面霜 ，质地轻盈软滑不黏腻。由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。

查询︰hk.skintific.com

推介产品包括再生胶原光感面霜 ，质地轻盈软滑不黏腻。
推介产品包括再生胶原光感面霜 ，质地轻盈软滑不黏腻。
由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。
由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。
由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。
由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。
最Hit
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
16小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
5小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
23小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
22小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:50
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
17小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
3小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
1小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
00:58
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
2小时前
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
九龙城夺命小巴｜死者为休班食环督察 据悉司机疑因前车收慢酿祸
突发
13小时前