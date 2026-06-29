BORGHESE/SKINTIFIC 护肤品牌期间限定 DIY 工作坊

BORGHESE 泥浆面膜 改善粗大毛孔

每次到美容院做Facial，最享受是敷泥浆面膜的时刻，敷完皮肤焕然一新。想居家都同样有这种功效，当要一试泥浆护肤专家BORGHESE ，产品将源自意大利的温泉疗愈美学，引入居家护肤领域，其中FANGO泥浆面膜系列有助改善粗大毛孔、黑头、粉刺、暗哑与肤质不均等困扰，每次护理只需5分钟，便可助肌肤净化。现于崇光铜锣湾店品牌专柜任何购物，即送Chantel 限量小卡及专属「即影即有」，新会员更享全单减$50及体验DIY 串珠挂饰工作坊， 限定惊喜放送至 6 月 30 日。

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SKINTIFIC 科研护肤 居家式水光活颜

爱靓族都知道PDRN护肤热潮吧，PDRN主要萃取自三文鱼DNA，因与人体DNA结构相似，具有生物相容性，有助促进胶原蛋白增生、提升肌肤弹性。而最近科研护肤品牌SKINTIFIC亦推出全新PDRN系列，卖点是为用家打造居家式水光疗程，推介产品包括再生胶原光感精华及再生胶原光感面霜 ，质地轻盈软滑不黏腻。由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。

查询︰hk.skintific.com

推介产品包括再生胶原光感面霜 ，质地轻盈软滑不黏腻。

由即日至7月8日，凡于德福广场屈臣氏门市购买任何2件PDRN产品，即可免费参加DIY Workshop，并获赠客制迷你舒压键盘吊饰。

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