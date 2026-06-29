京东MALL登港｜ 极速派送服务 3万平方呎大玩沉浸式体验

香港的零售市场不断变「新」，以往买电器、数码产品，以及家居用品时，消费者的传统习惯往往是在细小的电器连锁店里看着密密麻麻的价钱牌，然而中国内地电商与零售巨头京东MALL正式插旗香港，为大家带来「沉浸式体验」与「极速物流」。

5大卖点 变潮流新地标

为甚么香港京东MALL，是大家必去的全新潮流地标？小编亲身到场视察后，发现店内有5大卖点。即使没有购物的打算，也可到场体验一下其免费服务！

卖点1：偌大空间 实现生活场景

香港家品或电器店往往采用高密度陈列模式，走进店内，产品一件叠一件，顾客很难真正推动、测试或感受产品的实际使用场景。买冷气机只能看着模型，买电视只能对着播片墙。

新店彻底颠覆了这种沉闷的体验，以 3 万平方呎的宽敞空间，引入了全港首创且大受欢迎沉浸式体验营运模式。这里配备了国际顶级品牌的咖啡机与精选优质咖啡豆，更有专业咖啡师驻场。你可以一边悠闲购物，一边免费品尝醇香即磨咖啡，还可以免费跟咖啡师学习咖啡冲调技巧。

卖点2︰极速派送 免除等待焦虑

网购很便宜，但送货要等一个星期；去实体店买有现货，但自己搬回家又太累。这大概是每个香港人在网购或买大型家电时都经历过的内心挣扎。香港湾仔店领先全国 27 间门店，独家首推核心区域「211极速派送」服务，即是说如果阁下早上11时前付款，货品会即日送到，如果晚上11时前落单，货品将于翌日送达。更让人惊喜的是，商场同步推出了独家窗口式一体专业服务，实现了「送货及安装一次过」。

卖点3︰7天自由退货 增信心

很多人对于跨国或大型连锁品牌的进驻，最担心的往往不是价格，而是售后服务。品牌推出7天无理由退货，给消费者百分百的试错空间。新电器在售后一个月内，只要出现任何非人为的品质问题，直接退货。

卖点4︰护理体验 即场试真啲

现场设有最新的智能按摩椅及护理体验专区，顾客可以免费体验顶尖科技，现场更有专人细心讲解各项健康科技产品的日常护理功效。

卖点5︰电竞装备 游戏迷天堂

现场配备了顶级的专业电竞装备，从超高刷新率萤幕到极致手感的机械键盘。现场热门游戏如《英雄联盟》、《VALORANT》等全部开放免费畅玩，带你秒速投入流畅的电竞世界。

入场攻略

位于湾仔港湾道的京东MALL，占地3万平方呎，地方偌大，如果时间不足，又想有策略地体验，可以在入口处先拍下地图，然后直接走到目的地，便可充分利用有限时间。

地址︰湾仔港湾道28号