香港品牌｜凭创意灵活破局 港产匠心初创美学

香港本土品牌灵活变通，常以「生活痛点」为创意起点，将实用功能与独特美学完美结合。面对激烈竞争，本地初创摆脱传统名牌迷思，专注人体工学与极致工艺，并透过线上轻资产营运与线下限定体验灵活突围，成功在市场开辟商机。

香港品牌1︰皮革手袋 专注细节

因在坊间买不到合适的手袋，却带来了一次创业的契机，说的是皮革手袋品牌 MOONSHAFT （月轴）的诞生。品牌创办人之一袁嘉豫（Rachel）因为旅行找不到合适的手袋，于是找来从事家族皮革生意的简伟诺（Rico）给意见，并给设计图予Rico帮忙制作理想中的旅行手袋，谁知倾谈之下，两人萌生创业念头，并于2019年成立皮具品牌，取名 MOONSHAFT 月轴。名字由来是源于皮革上的油光犹如月光于漆黑中闪烁，Rachel主责设计及生产，Rico负责营运及巿场营销工作，互相协调。

巿场上手袋品牌众多，如何可在巿场上占一席位？Rachel笑指，「对于讲求效率与品味的女生来说，盲目追求名牌并非首选，完美的返工手袋必须在轻巧耐用与俐落设计之间取得平衡。 无论是日常通勤、旅行或特别场合，都总会找到合用的款式。从挑选皮革、染色，以至压印品牌Logo及一针一线，每一个过程和作品都是我们两人亲自监督。」

品牌手袋选料严谨，最常用的皮革有两种，分别是荔枝纹牛皮及Nappa （纳帕皮革），荔枝纹牛皮耐用耐刮，Nappa则触感柔软、具弹性。这种材质在加工过程中经过极少的修饰，保留了皮革天然纹理，同时维持极佳的柔软手感。Rachel续提到，「肩带的设计决定了受力是否均匀。宽度约 1.5cm 至2cm 的肩带能有效分散压力，而王牌Double Zip 24的肩带宽度是3.5cm，长时间揹起来会比较舒服，适合旅行通勤外出使用。」设计师对手袋的细节位都考虑周详，难怪二人都有信心可以在巿场找到合适定位。品牌现时的销售渠道，主要透过网络销售，实体店暂只有位于湾仔的香港贸发局设计廊Design Gallery。

查询︰ moonshaft.co/zh

香港品牌2︰人手打造 羊毛毡公仔

居港台湾人阿萱，年前由打工一族转身经营自家手作品牌「罗缇丝手作」，主攻手造羊毛毡公仔，由设计到完工都由阿萱一手包办。各式各样的宠物小盆栽，造型唯肖唯妙。现时周末及周日于启德Airside巿集小档有现成产品出售，客人亦可到Facebook订购。

查询︰www.facebook.com/noticehandmade

阿萱经营自家手作品牌「罗缇丝手作」，主攻手造羊毛毡公仔。

各式各样的宠物小盆栽，造型唯肖唯妙。

各式各样的宠物小盆栽，造型唯肖唯妙。

香港品牌3︰ 手机绳 实践编织工艺

Deslab 由香港理工大学时装设计系毕业的Lab Chiu 于2020年于创立。Lab崇尚大自然，热爱露营及旅行，产品以旅者为设计重心，包括重用口罩、随身袋、多用途挂绳等。高密编织手机短腕挂绳选用反光纹路尼龙绳料，实心编织工艺，结实耐用，腕圈设计贴合手腕，有效防止手机滑落丢失，备湖水绿、焦糖黄、葡萄紫、红白撞色等多款配色。

查询︰www.instagram.com/deslab__

花花反光系列相机/手机绳。（售价$188）

新产品环保杯套，以猫咪造型为设计。（售价 $128）

新产品环保杯套，以猫咪造型为设计。（售价 $128）

Deslab 由Lab Chiu 于2020年于创立。