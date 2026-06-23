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New Balance开仓2折起！一连8日经典鞋款/IU同款波鞋$425起入手 附日期/地址

时尚购物
更新时间：18:40 2026-06-23 HKT
发布时间：18:40 2026-06-23 HKT

New Balance开仓2折起！New Balance作为国际知名运动品牌，以优质工艺和舒适性能深受消费者喜爱，品牌将于6月26日起与OnTheList合作，举行开仓优惠，全场劈至2折发售，最平$425起即可入手多款鞋履，包括经典鞋款991、993、潮流款式 2000、2010，连韩国人气女歌手李知恩IU同款471系列都有，记得把握优惠价入手。

New Balance开仓2折起！一连8日$425起入手经典鞋款

OnTheList将于6月26日起，于鲗鱼涌举行New Balance开仓，全场低至2折即可入手New Balance多款人气鞋履，包括经典鞋款991和993系列，以优异的缓震性能和耐用物料闻名，适合日常穿搭或轻度运动；新兴赤足款式MT10强调自然脚感，轻盈透气，适合追求敏捷移动的跑步爱好者；科技跑鞋SuperComp系列则搭载先进缓震科技，提供出色回弹力和支撑力。

优惠价入手IU同款波鞋

至于潮流人士不可错过2000和2010系列，这些款式融合复古与现代元素，造型独特，易于配搭各种服饰。同时，471款式作为IU同款，亦是今次亮点之一，以舒适贴合设计赢得不少粉丝青睐。同场更设有运动服饰选择，不妨趁优惠入手。

OnTheList x New Balance优惠详情

  • 日期：6月26日至7月3日
  • 时间：
    • VIP Premium会员：6月26日早上9时开始。
    • Standard会员：6月26日中午12时至晚上9时；6月27日至7月3日每日上午10时至晚上8时。
  • 地点：OnTheList陈列室，位于太古坊濠丰大厦4楼。
  • 需预先登记成为会员，网址按此

文：M

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