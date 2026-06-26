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New Balance开仓2折起！一连8日全场鞋款/运动服饰$90起 入手潮流鞋款/IU同款波鞋/赤足鞋 折上折额外7折

时尚购物
更新时间：11:24 2026-06-26 HKT
发布时间：11:24 2026-06-26 HKT

New Balance开仓2折起！New Balance作为国际知名运动品牌，以优质工艺和舒适性能深受消费者喜爱，品牌于6月26日起与OnTheList合作，举行开仓优惠，全场劈至2折发售，最平$291起即可入手多款鞋履，包括经典鞋款991、993、潮流款式 2000、2010，连韩国人气女歌手李知恩IU同款471系列都有，现场更有折上折优惠，记得把握优惠价入手。

New Balance开仓2折起！一连8日$425起入手经典鞋款

OnTheList将于6月26日起，于鲗鱼涌举行New Balance开仓，全场低至2折即可入手New Balance多款人气鞋履，包括经典鞋款991和993系列，以优异的缓震性能和耐用物料闻名，适合日常穿搭或轻度运动。

新兴赤足款式MT10强调自然脚感，轻盈透气，适合追求敏捷移动的跑步爱好者，由原价$999减至$599发售；科技跑鞋SuperComp系列则搭载先进缓震科技，提供出色回弹力和支撑力，由$1899减至$855发售。

优惠价入手IU同款波鞋

至于潮流人士不可错过2000和2010系列，这些款式融合复古与现代元素，造型独特，易于配搭各种服饰。同时，471款式作为IU同款，亦是今次亮点之一，以舒适贴合设计赢得不少粉丝青睐，今次开仓由$849劈价至$425。

男女运动服饰$90起入手

另外亦有一系列男女运动服饰以优惠价发售，包括运动袜$90；运动背心$190；长袖$320；外套、背心外套$420；运动长短裤$320等，现场更可享折上折优惠，买三件New Balance货品可额外享七折。同场亦有LEVIS进行开仓，不妨趁优惠入手。

OnTheList x New Balance优惠详情

  • 日期：6月26日至7月3日
  • 时间：
    • VIP Premium会员：6月26日早上9时开始。
    • Standard会员：6月26日中午12时至晚上9时；6月27日至7月3日每日上午10时至晚上8时。
  • 地点：OnTheList陈列室，位于太古坊濠丰大厦4楼。
  • 需预先登记成为会员，网址按此

文：M

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