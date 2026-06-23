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香港家居折7.18开锣！逾8万件家具/家电$1起 1折入手万元梳化/床褥 1招率先预留人气商品

时尚购物
更新时间：17:30 2026-06-23 HKT
发布时间：17:30 2026-06-23 HKT

香港家居折2026｜沙田市中心的HomeSquare将于7月18日至8月14日举行「香港家居折2026」，逾8万件名牌家品低至$1起发售，当中包括可以1折入手原价过万元的梳化、床褥等。如果想快人一步买得心头好，1个方法抢先预留人气商品，即睇下文了解详情！

香港家居折7.18开锣！逾8万件家具/家电$1起 1折入手万元梳化/床褥

今次家居折联同场内超过110间国际与本地名牌家具品牌，带来逾80,000件的名牌家品，抵买商品由大型家私、寝具、家电厨具、浴室用品，以至灯饰、精品及小摆设均一应俱全，同时涵盖儿童家具等，将以低至$1、$100及1折超抵价发售！

当中必抢$1 Simplylife DALE方型小茶几（原价$599）及爱皇健羽棉枕（原价$990）。另外，Ulferts KENSINGTON全真皮3座位双电动弹铰梳由原价$88,000减至$8,800，原价$13,700的Serta Ashland床褥1折后以$1,370发售，计划为家居添置新家具的人士不要错过！

1招抢先预留人气商品

如果想在开售日前抢先预留心水商品，可由即日起至6月30日内登记成为「至Top Smart Buyer」，并于HomeSquare累积消费，最高消费金额首200名的会员可于7月18日开售日，按照最高消费优先次序前往现场拣选并认购$1或1折限量商品。如未能挤身首200名的会员，则可于开售日下午3时公布剩余货品名额后到现场排队购买。

HomeSquare「香港家居折2026」

  • 日期：即日起至8月14日（7月18日为开售日）
  • 地点：沙田乡事会路138号HomeSquare

优先预留人气商品详情

  1. 即日起至6月30日：登入The Point 手机应用程式，在「至 Top Smart Buyer 消费月」活动页面点选「参加活动」，即可正式参与累积消费活动
  2. 7月3日：公布首 200 名累积最高消费金额的顾客名单，并有专人联络确认其于开售日购买心水家具之优先次序及认购权
  3. 7月18日：成功入围的首200名最高消费顾客，必须于指定时间亲临 HomeSquare 顾客服务中心，按先前公布的优先次序现场拣选心水产品，随后即可前往相关店舖付款购买

文:RY

资料及图片来源:香港家居折

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