CASIO AQ-230爆红卖断市！表迷转战拼多多 ¥177有找兼有补贴＋包邮 网民嘲：成班人跟风

近日钟表界掀起复古平价表热潮，其中CASIO Vintage AQ-230系列各款颜色更成为网民的热捧单品，本地钟表零售店更出现供不应求、甚至有炒价出现。部分消费者遂转战线上购物平台，发现内地电商拼多多的 CASIO 官方店不仅有同款发售，配合官方折扣补贴后，入手价格更为实惠。

旧款CASIO AQ-230本地供不应求 网民转战拼多多平价货

本网早前报道过CASIO Vintage AQ-230近日掀起热潮，日前Threads 上有本地表迷发帖反映，平日光顾开的小店已经售罄，于是「忽发其想」决定到内地网购平台拼多多寻找。他在拼多多上发现该款手表不仅有货，利用「平台补贴」优惠，更可以港币207元的低价成交。不过，他也提醒大众，若选择在该平台购买，务必要向卖家确认是否为「正货」，并仔细留意商品是否具备「正品险」及「假一赔十」等条款保障。另外，他也呼吁一众表迷，「当然香港小店有货就支持香港小店先！」，并承诺收到货后会再向网民分享实物情况。

包邮到港 实测入手价港币低至$200

《星岛头条》记者亦有查阅拼多多平台，发现在Casio官方商店确实能够找到CASIO AQ-230手表发售，补贴价只需人民币165元到177元不等，示符表面颜色选择，另外商家支持「包邮到港」、「退货免运费」，所以到手价，最便宜的白色折合港币也才195元。

网民反应两极：支持本地小店 VS 避开跟风炒作

帖文发布后，多数网民倾向支持本地商家，认为「香港小店都唔太贵，宁愿支持返香港店」，指出即使要等候翻货，也不愿使用拼多多购买。部分人认为本地钟表店经营不易，宁愿让他们赚钱帮补租金。

另一边厢，也有网民对这股抢购潮不以为然，直言「个款咁廉价都抢，成班人跟风，笑死」，并指出目前已有店舖抬高售价，建议大众「过咗热潮先买」，无谓盲目炒作。

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