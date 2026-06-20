落雨恩物！本地小店卖$10毛巾遮袋 收遮吸水可循环再用 网民赞：上个月又回购多个

雨季来临，每次外出后进入室内空间时，不少人都会因雨伞滴水而需四处寻找胶袋而烦恼。近日，有网民在Threads推介可以使用毛巾遮袋，由于内部为毛巾质料，放入雨伞后能立即吸水，既环保又方便，形容为「落雨天恩物」。有小店随即自荐同款产品，售价只售$10/个，另设买5送1优惠，同时推介另一款防水卷袋，设有防漏胶边，不怕漏水，获网民大赞便宜又好用：「上个月又回购多个！」

落雨天恩物！$10毛巾遮袋 收遮即吸水+可循环再用

连日大雨，外出时最怕就是湿透的雨伞无处安放。有网民在社交平台Threads推介购入一款毛巾遮袋，其设计可以让雨水被内里的毛巾物料吸收，回家后只需晾干即可重复使用，毋须使用一次性胶袋，环保又适合雨季日常使用，相当实用，大赞是「落雨天恩物」！

本地小店卖$10毛巾遮袋 网民赞好用：上个月又回购多个

有专营雨伞户外用品的小店其后在帖文下自荐，表示「我哋公司都有买卖毛巾遮袋，$10 一个，买5送1」。不少网民积极回应，大赞便宜又好用，有人留言「上个月又回购多个」，亦有用家大赞：「呢个遮袋我有用，真系良心推介，证明好用」、「呢个袋有兴趣㖞」。

不过，有网民分享实际使用问题，指「太大雨啲毛都会湿到X街，再吸唔到之余，会系个布到浸返啲水出嚟，同埋个拉链都会滴水」，又提到「呢个袋都要成日洗如果唔系会臭」。对此，有网民指出，正常使用遮袋后晾干及清洗，应不会有异味或发霉问题。

小店在留言区补充，提及指若不喜欢毛巾款式，可考虑防水卷卷遮袋，「防水料入边有做防漏胶边，湿咗水就倒返出嚟，晒一晒就得，唔使怕有臭味」，又指防水卷袋的尺寸符合市面9成缩骨伞，「我哋呢只卷遮袋系有跟我哋最长𠮶把遮去量度，长size嘅短遮都摆到，应该可以同市场上九成嘅短遮配合使用」，获用家力推：「卷袋真系好用过毛巾袋」、「防水卷袋好好用！」。

来源：Threads