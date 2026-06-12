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铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折

时尚购物
更新时间：19:05 2026-06-12 HKT
发布时间：19:05 2026-06-12 HKT

铜锣湾AIGLE开仓｜备受户外活动爱好者及时尚达人追捧的法国著名品牌AIGLE，一直以其防水实用与优雅设计兼备的服饰闻名。近日，品牌于铜锣湾时代广场举行一连4日的年度开仓销售会，多款男女装长裤、外套及水靴以低至$199的震撼价发售，不妨趁著开仓优惠添置优质户外装备。

铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！防水外套/雨靴/运动裤低至$199

铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！防水外套/水靴/运动裤低至$199
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！防水外套/水靴/运动裤低至$199

AIGLE指定货品折上折 GORE-TEX风褛/保暖羽绒/抓毛外套/雨靴

AIGLE是次时代广场展销集涵盖极为丰富的服饰种类，全面满足不同季节、天气及户外探索的需求。重点推介包括具备强大防水透气功能的GORE-TEX外套、MTD防水外套，以及保暖羽绒和轻便的抓毛外套，于指定货区购买2件或以上产品，更享额外7折或9折优惠。此外，同场多款速干运动裤、抗水防风外套和品牌经典的橡胶水靴低至$199，以极高性价比打造时尚与实用兼备的户外造型。

网上预约免费入场 

为确保优质的购物体验并有效管理人流，是次AIGLE开仓活动全面采用了网上预约系统。公众人士可以免费入场，但必须提前透过官方指定的预约系统进行登记。成功登记后，系统会派发专属的电子QR Code门票以供进场时出示，而每张订单最多只可为4位客人预约入场名额，且同一订单内的同行客人必须同时进场。

铜锣湾AIGLE开仓活动

  • 活动日期：2026年6月12日至6月15日

  • 活动地点：铜锣湾时代广场一座16楼展销集

  • 入场费用：免费（必须透过官方预约连结进行网上登记）

  • 开放时段选择：

    • 6月12日至14日： 10:00 - 12:00 / 11:30 - 13:30 / 13:00 - 15:00 / 14:30 - 16:30 / 16:00 - 18:00 / 17:30 - 20:00

    • 6月15日（提早闭场）： 10:00 - 12:00 / 11:30 - 13:30 / 13:00 - 15:00

 

资料来源：Times Square Bazaar 时代广场展销集

 

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