Catalog网店减价1折起！HOKA鞋款$599起 Adidas、New Balance波鞋/服饰低至$59 满额再减$50

Catalog网店大减价低至1折！Catalog网店由即日起举行「618年中狂欢」优惠，涵盖大量人气潮流品牌，包括HOKA、Adidas、New Balance、CROCS等，逾千件精选服饰、波鞋、拖鞋、凉鞋及袋款以低至1折起发售，最平只需$59即可入手！此外，全单消费满指定金额更可享减$50优惠，新注册客户亦可获赠$100优惠券，多款产品任君选择，绝对是寻宝的好时机！

Catalog网店大减价1折起！HOKA、Adidas、New Balance波鞋/服饰低至$59！

Catalog网店即日起举行「618年中狂欢」优惠，逾千款服饰、联名商品、波鞋、拖鞋、凉鞋、袋款等激减以低至1折起发售，人气品牌包括：HOKA、Adidas、New Balance、CROCS、Converse、UGG等。多款人气品牌鞋款均以优惠价发售，HOKA Clifton 10激减至$599；New Balance 327系列鞋款亦可以低至$209入手；Adidas近年爆红的Samba OG各款则减至$429起；Birkenstock凉鞋及包头鞋减价后仅售$159起，适合日常配搭。

同场还有大量人气男女款运动套装、潮流服饰、帽款同步发售，多款百搭男女装T-Shirt低至$59起、Kangol 及The North Face帽款低至$69起、New Balance T- Shirt及卫衣低至3折起。此外，IP联名服饰及配件也以优惠价发售，包括迪士尼、CHIIKAWA、排球少年联名系列，逾百款商品低至$69起。

买满指定金额再减$50 新客户注册享$100折扣券

网店额外推出3大折扣优惠，全单消费满$900，于结帐时输入优惠码【618SALE】即可减$50；新客户则可享迎新优惠，凡成功注册成为新会员，即可获得$100折扣券；VIP会员购物满$1,000，即可赚取额外2倍积分。且只要订单净额满$700，即可享免费送货上门服务，想入手新鞋新衫记得不要错过！

Catalog减价优惠「618年中狂欢」

图片及资料来源：Catalog

文：Y