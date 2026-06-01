本地古着品牌美华氏沙田店结业！开业不足2年将余3分店 清货优惠买1送1 附地址/营业时间
更新时间：15:24 2026-06-01 HKT
发布时间：15:24 2026-06-01 HKT
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古着选物店带来世界各地搜罗的古着服饰，让一班古着迷寻宝找到心头好，香港亦有多个古着品牌，创立于1990年代初的美华氏便是其中之一。美华氏近日宣布其位于沙田新城市广场店即将结业，倒数最后一个月推出两大优惠，感谢大家对品牌一直以来的支持，即睇优惠及沙田店详情！
本地古着品牌美华氏沙田店结业！开业不足2年现余3分店 清货优惠买1送1
古着带有一种复古感觉，除了代表二手服饰之外，同时具备时代历史、经典剪裁及设计价值，其独特之处成为部份时装爱好者喜欢的风格。本地古着品牌美华氏创立逾30年，一直深受本地古着迷喜爱。美华氏先创立于天后，至今同时设有其余3间分店。品牌致力推广古着文化，曾举行Re-Run名人慈善二手衫活动，获得邓丽欣、少爷占、Donald、Marf、193等圈中人支持。
最近，美华氏宣布位于新城市广场分店即将结业，美华氏于2024年8月进驻沙田，至今开业近两年。沙田店最后倒数一个月推出两大优惠，感谢大家对品牌一直以来的支持。倒数结业期间，沙田店特价货品买一送一，同时正价货品一律以6折发售。
品牌创立于90年代初
本地古著品牌美华氏创立于1990年代初，以美式古着为重点，致力搜罗不同年代的古著服饰，多年来于本地古著服装界为人熟知。主理人Eric曾透露美华氏起初为二手服装批发公司，将美国二手衫转口至东南亚国家，后来客人对其服饰深感兴趣，相继上门购买，令美华氏逐渐演变成现时的古着专门店。月底沙田店结业后，届时全线将余下3间分店。
美华氏分店
1.沙田店
- 地址：沙田新城市广场一期415A舖
- 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）
2.天后店
- 地址：天后屈臣道维多利中心商场20号舖
- 营业时间：上午11:00至晚上9:00
3.尖沙咀店
- 地址：尖沙咀K11 ART MALL 2楼203舖
- 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）
4.旺角店
- 地址：旺角上海街618号101A舖
- 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）
文：RY
资料及图片来源：美华氏
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