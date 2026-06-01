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本地古着品牌美华氏沙田店结业！开业不足2年将余3分店 清货优惠买1送1 附地址/营业时间

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更新时间：15:24 2026-06-01 HKT
发布时间：15:24 2026-06-01 HKT

古着选物店带来世界各地搜罗的古着服饰，让一班古着迷寻宝找到心头好，香港亦有多个古着品牌，创立于1990年代初的美华氏便是其中之一。美华氏近日宣布其位于沙田新城市广场店即将结业，倒数最后一个月推出两大优惠，感谢大家对品牌一直以来的支持，即睇优惠及沙田店详情！

本地古着品牌美华氏沙田店结业！开业不足2年现余3分店 清货优惠买1送1

古着带有一种复古感觉，除了代表二手服饰之外，同时具备时代历史、经典剪裁及设计价值，其独特之处成为部份时装爱好者喜欢的风格。本地古着品牌美华氏创立逾30年，一直深受本地古着迷喜爱。美华氏先创立于天后，至今同时设有其余3间分店。品牌致力推广古着文化，曾举行Re-Run名人慈善二手衫活动，获得邓丽欣、少爷占、Donald、Marf、193等圈中人支持。

最近，美华氏宣布位于新城市广场分店即将结业，美华氏于2024年8月进驻沙田，至今开业近两年。沙田店最后倒数一个月推出两大优惠，感谢大家对品牌一直以来的支持。倒数结业期间，沙田店特价货品买一送一，同时正价货品一律以6折发售。

品牌创立于90年代初

本地古著品牌美华氏创立于1990年代初，以美式古着为重点，致力搜罗不同年代的古著服饰，多年来于本地古著服装界为人熟知。主理人Eric曾透露美华氏起初为二手服装批发公司，将美国二手衫转口至东南亚国家，后来客人对其服饰深感兴趣，相继上门购买，令美华氏逐渐演变成现时的古着专门店。月底沙田店结业后，届时全线将余下3间分店。

美华氏分店

1.沙田店

  • 地址：沙田新城市广场一期415A舖
  • 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

2.天后店

  • 地址：天后屈臣道维多利中心商场20号舖
  • 营业时间：上午11:00至晚上9:00

3.尖沙咀店

  • 地址：尖沙咀K11 ART MALL 2楼203舖
  • 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

4.旺角店

  • 地址：旺角上海街618号101A舖
  • 营业时间：中午12:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至晚上9:00（周六及周日）

文：RY
资料及图片来源：美华氏

延伸阅读：本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别

 

 

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