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Bang & Olufsen纪念展大馆揭幕！旗舰喇叭Beolab 90 Titan Edition首度展出 百年影音杰作近距离观赏

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更新时间：16:36 2026-05-29 HKT
发布时间：16:36 2026-05-29 HKT

为庆祝品牌成立100周年，丹麦奢华视听品牌Bang & Olufsen（B&O）即日起一连三日，假中环大馆举行「百年声艺纪念展」，完整呈现B&O从1925年创立至今的声学创新、工业设计演进，以及丹麦斯特鲁尔（Struer）5号工厂的匠心工艺故事，除了一世纪以来的经典影音产品，还有全球限量10对的旗舰喇叭Beolab 90 Titan Edition，亦趁此机会首度在港展出。

Bang & Olufsen纪念展大馆揭幕！旗舰喇叭Beolab 90 Titan Edition首度展出 百年影音杰作近距离观赏

Beolab 90 Titan Edition瞩目现身

展览最受瞩目的焦点，无疑是全球限量仅10对Beolab 90 Titan Edition，这款为庆祝品牌百年及Beolab 90问世五周年而推出的Atelier高级订制系列巅峰之作，定价高达$3,166,480，此次在香港率先公开亮相。

Titan Edition彻底展现「去除一切多余」的极致美学，移除原版外壳与面罩，将内部18个单元完全外露，宛如一座声学雕塑。65公斤铸铝箱体经五轴CNC精密加工，表面以火山岩颗粒手工喷砂处理，营造出原始粗犷却极致高级的哑光质感。机身环绕CNC刻划的声学波纹，底部抛光面板营造悬浮视觉，并以雷射刻印百年纪念标记与特制螺丝，细节尽显尊荣。

在声学性能上，Beolab 90 Titan Edition内置18个单元（7高音、7中音、4低音），总输出功率高达8,200W，支援 Beam Width Control、Beam Direction Control及Active Room Compensation等技术，可根据聆听人数、位置与空间特性自动优化360度音场。

从The Eliminator到MoMA典藏的百年设计演进

  • 1926年「破格序曲」：品牌成立次年即推出首款商业成功产品The Eliminator，彻底摆脱电池束缚，让收音机可直接连接市电，开创家用音响新纪元。
  • 1950年代转型：经Paul Henningsen批评后，B&O展开与 Jacob Jensen、David Lewis、Torsten Valeur 等大师合作，开启现代极简设计之路。
  • Jacob Jensen时代：「少即是多」（Less is More）成为品牌核心哲学。1964年起，他设计的234件作品中，BeoCenter 9000（1987）与Beogram 4000黑胶唱盘（1972，MoMA永久收藏）堪称经典。
  • David Lewis与Torsten Valeur：延续「科技隐于形式」的理念，推出Beosound Ouverture（1994）、Beocenter 2（2004，蝴蝶展翅结构）、Beolab 18（2013）及Beovision Harmony（2019）等作品，让产品既融入家居，又成为焦点。

    重新认识创办人初心

    展览亦特别介绍5号工厂的铝材工艺传奇，了解B&O六十多年来将铝材从工业材料升华为艺术语言。此外，经典重现计划（Recreated Classics）展示品牌永续理念：经典产品被送回丹麦工厂翻新，保留原设计同时升级现代技术，让百年声音得以延续。

    展览中，观众不但能近距离欣赏这些影音杰作，更能感受到B&O创办人Peter Bang与Svend Olufsen的初心「A never-failing will to create only the best… persistently to find new ways」。

    B&O百年声艺纪念展Info

    日期：5月29日（五）至31日（日）

    时间：11:00am至7:00pm

    地点：中环大馆F仓

    费用：免费

     

    文、图：B1807

     

    延伸阅读：Sony 1000X系列10周年新作The Collexion！耳机用料讲究音色层次升华 360 Upmix模式增强音效

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