对不少乐迷来说，Sony 1000X系列无线头戴耳机早已是随身装备，不管现在戴着哪一代是时候除下来，尝试换上用料讲究、音色更高层次的The Collexion，这款1000X系列10周年新作，定位从实用走向奢华设计，配合出色做工、舒适度及360 Reality Audio Upmix沉浸式音效，肯定会让现有1000X系列一众用家有集体升级的冲动。

Sony 1000X系列10周年新作The Collexion！耳机用料讲究音色层次升华 360 Upmix模式增强音效

10年进化：从功能导向奢华设计

1000X系列自2016年初代MDR-1000X面世以来，10年间先后推出了XM2至XM6后继型号，迭代中不断改良革新，而The Collexion（型号WH-1000XX）出现标志系列进入新里程，设计理念由以往的「功能导向」转向「设计美学」，强调质感与佩戴不只进化，而是全面升华。

1000X系列发展时间轴（2016–2026）

2016年：MDR-1000X

2017年：WH-1000XM2

2018年：WH-1000XM3

2020年：WH-1000XM4

2022年：WH-1000XM5

2025年：WH-1000XM6

2026：1000X THE COLLEXION

不锈钢+合成皮革用料讲究

为给1000X系列一个高贵典雅的全新形象，The Collexion在用料与做工方面更为讲究。

合成皮革：头带及耳罩以全新研发的合成皮革包覆，触感柔滑纹理细腻，按键及收音咪孔巧妙无缝融入表面，实现一体成形的高贵感。

不锈钢支架：滑动式支架用上不锈钢，经过喷砂与多重抛光处理，同时带来雾面与光泽交错的抢眼外观。

无压感舒适佩戴

The Collexion针对长时间佩戴进行了多项改良，先是耳机厚度减至 40.2mm ，相较WH-1000XM6薄了足足 5.2mm ，佩戴时轮廓更低调。此外，头带横截面由 26mm 增至 28mm ，厚度更由 18mm 大幅加到 26mm ，从而将头顶重量平均分散，同时提供更稳定的佩戴效果。

耳罩深度：耳罩内部深度加深，藉减少耳朵与耳垫内侧接触，大幅降低压迫感。

静音调节：调节组件内藏于耳罩，减少滑动时的声响。

手挽式收纳盒：沿用WH-1000XM6磁吸开合方式，并加入中空的手挽设计，时尚实用兼备。

音质层次大提升

相比外观改动，The Collexion音色变化令人留下更深刻印象，音场相当广阔，高中低音平衡度高，听起来确有高阶耳机的味道，全因采用了度身订造的Bespoke驱动单元，当中2大设计重点：

柔软边缘：提升降噪效能及低频重播能力。

高刚性穹顶+穿孔式音圈骨架：高音表现更细腻，音场变得宽广，以及呈现自然顺滑高频延伸性。

音乐大师共同调音

Sony继续邀请多位Grammy得奖者及专业母带工程师合作，包括：

Chris Gehringer

Randy Merrill

Mike Placentini

Michael Romanowski

他们从开发初期即参与The Collexion的调音，透过专业回馈，令音质更能重现音乐人追求的高音质与原音细节。

360 Reality Audio Upmix混入3大场景

由于The Collexion处理器升级至QN3+新一代V3组合，处理速度大幅提升，除了降噪及通话一贯出色，还支援DSEE Ultimate升频及360 Reality Audio Upmix混音，后者设有3种场景模式，分别因应音乐、电影及游戏，营造临场感更逼真的空间音效体验，乐迷直接按下耳罩新增的聆听模式按键，即可快速在三者之间切换。

音乐模式：模拟录音室的现场感，低频、人声从前方传来，乐器自然扩散。

电影模式：将串流平台的2声道电影转化为环绕音效，强化动态低音及增强音效。

游戏模式：SFX效果更具冲击力，人声清晰突出，声音细节及定位更丰富。

24小时长气播歌

续航方面，The Collexion开启主动降噪最长可播歌24小时，关掉则延长至32小时，表现跟WH-1000XM6相若，另可快充5分钟再听1.5小时。

售价：$4,999

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文、图：B1807