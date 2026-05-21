葵涌广场逾20年毛冷店结业清货 专营日本/意大利毛线 熟客不舍：葵广最后一间冷店都消失

随著时代变迁，不少充满人情味的传统小店陆续结业。近日，有港人于社交平台发文，表示位于葵涌广场的「织艺轩毛冷」现正进行结业清货减价，同时透露年迈老板娘身体状况欠佳，意味著葵涌广场内最后一间毛冷店即将告别大众。消息一出，一众手作爱好者及街坊纷纷表示惋惜，形容老板娘为人友善，而且其出售的毛冷质素甚佳，因而引起广泛关注。

葵涌广场逾20年毛冷店结业清货 熟客不舍：葵广最后一间冷店都要消失

有热爱钩织的网民在社交平台发文分享，表示经常光顾位于葵涌广场的「织艺轩毛冷店」，惟近日发现店内正进行「结业清货大减价」，慨叹「可能之后连葵广最后一间冷店都要消失」。据网民描述，毛冷店老板娘邓婆婆近年因身体状况不佳，不时需要前往医院覆诊，导致未能定时开店，「婆婆身体好唔稳定，已经开始成日因为复诊冇开」，又透露自己过去许多作品的毛冷均是从「织艺轩毛冷店」购入，字里行间流露出浓厚的惋惜之情。

网民叹可惜：婆婆超好人！

帖文一出后，随即引来大量曾光顾该店的网民共鸣。不少人对婆婆的健康表示关心，称早前光顾时亦曾听她提及「身体唔好成日要覆诊」，纷纷留言送上祝福，「祝佢身体健康」。有熟客分享婆婆的窝心举动，形容她「超好人」，曾因覆诊赶不及开店而特意「打电话同我讲佢嚟唔切」；又称老板娘相当专业，「我系新手，婆婆好认真讲点样用啲冷，可以点织」、「我只系靠形容就揾到我心目中想要嘅冷」。此外，有客人大赞店内供应的毛冷种类齐全，而且货品主要来自日本及意大利，质素有保证。

结业消息同时让网民联想到早前位于大埔的「陈伯毛冷」，同样因老板因年迈而宣布退休结业，「已经失去左大埔陈伯，希望唔会无埋葵广婆婆」；更有老街坊忆起昔日店内的风光，留言表示「依然怀念佢有雪糕买嘅时候」，慨叹随著时代发展，现在已经「乜都冇了」。

「织艺轩毛冷店」

地址：葵涌广场2楼156A（近工商银行后面）

电话：9350 7618（邓婆婆）

建议先致电查询营业时间

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文：LW