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bossini一连10日周年祭全场65折！衫裤$49起 内衣/袜买一送一 特价货额外75折

时尚购物
更新时间：15:19 2026-05-15 HKT
发布时间：15:19 2026-05-15 HKT

陪伴无数香港家庭成长的本地服装品牌bossini，一向以其亲民价格及高品质的日常服饰深受大众欢迎。为回馈顾客，bossini 将于明天（16日）起一连10日举行周年感谢祭，推出多重优惠折扣，当中包括夏日必备基本衫款低至$49、精选货品买一送一等，包括印花T恤、休闲裤、内衣及袜等，让全家大细都能轻松为夏日衣橱添置新装。

bossini 一连10日「周年感谢祭」 ！T恤/休闲裤/内衣/袜$49起

连锁时装店bossini的周年感谢祭分两阶段推出，头炮由5月16日至20日，，以「门槛低、覆盖广」为主打，推出多款热卖男女及童装基本款式。其中多款印花T恤以超抵价$49起发售，而经典百搭的Polo恤亦是上班族的必备单品，优惠价低至$79，设计简约大方，无论是配衬休闲裤或西装裤都非常合适。

而第二回优惠将于5月21日至25日推出，主打「日常衣橱必备款」，包括有牛仔长裤、多色T恤及其他时尚百搭单品。值得留意是在感谢祭的最后3日，即5月23日至25日，bossini更特别加入内衣及袜类买一送一优惠，让顾客由内到外都能焕然一新。

全场正价货65折 特价货额外享75折

除以上两轮优惠外，活动期间bossini全场正价货品将以65折发售，公价及特价货品更可享额外75折。消费满$700，全单更再获额外95折，是入手新装的最佳时机。

VIP专属三重赏 送$150现金券

另外，bossini在感谢祭期间亦为VIP会员准备了3大专属优惠，会员在优惠期内任何消费都可获双倍积分。同时升级做金卡会员的门槛亦限时由原本的$1,000调低至$800。而VIP会员净消费满$700，即可获赠总值$150的现金券，让下次购物时享受更多折扣。

bossini 周年感谢祭详情

  • 日期：2026年5月16日至5月25日
  • 地点：全线分店 >>按此<<
     

资料来源︰bossini

延伸阅读︰屈臣氏快闪88折优惠！精选产品买一送一折上折 再送$50电子优惠券

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