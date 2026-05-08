执笠仓真「执笠」！与「夫妻档」文具佬资源整合 黄埔店成第一滴血 网民︰宁愿你执文具佬
更新时间：18:33 2026-05-08 HKT
发布时间：18:33 2026-05-08 HKT
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在租金高昂的香港，不少品牌都需要因应市况作出策略性调整，所以近年店舖的开业与结业已是常态。近日，以「执笠」为名的连锁店「执笠仓」宣布，由于将与同系品牌「文具佬」进行资源整合，决定结束开业长达9年的黄埔新邨分店，而执笠仓与文具佬原来是由夫妻档拍住经营。这一消息随即在网上引发热烈讨论，不少街坊大叹可惜。
执笠仓+文具佬资源整合前第一滴血！开业9年黄埔店宣布结业
以售卖平价家品及文具的连锁店「执笠仓」，日前于官方社交平台上发文，表示「黄埔，会成为我哋资源整合后嘅第一滴血」，正式宣布由于执笠仓会与文具佬做资源整合，黄埔新邨的分店将在7月租约期满后结束营业，并随即展开结业清货。
黄埔分店即日起7折清货 答谢顾客
帖文亦提到，这次调整是为了「重新检视每一间舖头，重叠地区、长期未达理想表现嘅分店，都需要忍痛调整」。执笠仓亦形容，黄埔分店对他们而言「一直好特别」，因该店是品牌「第一间走入中产地区嘅舖头」，开业9年，「亦陪住好多街坊走过好多日常」。
而为了答谢顾客一直以来的支持，黄埔分店由即日起推出买满$100即有7折的清货优惠，老板亦希望大家能「最后再入嚟行下，同我哋好好道别」。
夫妻档拍住上开店 网民︰宁愿你执文具佬
结业消息一出，随即引来网民两极化的讨论。有人认为这种「策略性倒闭未必系坏事」，表示是明智的商业决定；亦有网民欣赏店家坦诚的态度，称赞「要执都要执得型」。虽然不少黄埔街坊表示不舍，但亦有留言指「文具佬定位似乎高过执笠仓」，以及「宁愿你执咗文具佬」，担心日后购物会不便。
此外，亦有网民不解为何执笠仓会与文具佬「资源整合」。翻查资料，原来两间店的创办人为夫妻关系，人称「7哥」的罗家昌除了是文具佬生活百货的创办人，更是批发商东方文具公司的行政总裁。而其妻子苏晓芬则是执笠仓的创办人，她于2014年创立执笠仓，两年后与7哥结婚，夫妻档齐齐将两个品牌迅速扩展，至于合共逾30间分店。
执笠仓（黄埔店）
- 地址︰红磡船澳街99号黄埔新村5Q
- 营业时间︰10am-10pm
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