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长者专享易赏钱全新「乐赏会」！用八达通乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品

时尚购物
更新时间：15:20 2026-05-08 HKT
发布时间：15:20 2026-05-08 HKT

为了回馈社会，不少商户会推出长者专属的优惠计划。易赏钱最近推出了全新的「乐赏会」，是专为持有八达通乐悠咭的长者而设。老友记们只需简单登记，即可每日于百佳、屈臣氏或丰泽分店，透过拍卡赚取$2的优惠，并于指定商户即享购物折扣，为日常生活增添著数。

易赏钱全新长者乐赏会 老友记日日拍乐悠咭赚$2优惠

易赏钱近日推出全新的「乐赏会」会员计划，为老友记带来额外的购物优惠。成为会员后，长者每日只需前往设于百佳、屈臣氏及丰泽指定分店内的「乐赏站」，找到印有「乐赏站」标志的拍卡机，然后嘟一嘟八达通乐悠咭，即可赚取$2优惠。

这项优惠会自动存入老友记会员的乐悠咭中，并可用于即日的消费。当会员于百佳旗下超市或屈臣氏门市购物满$30，即可自动享用储起的$2优惠折扣，即减$2，让长者在购买日用品、食品或保健产品时节省更多。

1招简易入会 即送燕麦片/纸巾

加入「乐赏会」的步骤非常简单，合资格的长者只需携带乐悠咭，亲临全港任何一间百佳、屈臣氏或丰泽门市，于收银处或客户服务部向职员表示有意入会，并轻拍乐悠咭即可完成登记，方便快捷。成功入会后更有迎新礼遇，包括SELECT佳之选即食燕麦片或屈臣氏迷你纸手帕12包装，送完即止。

另外，每个星期三更是乐赏日，会员于百佳旗下超市购买佳之选、金御膳或超值牌产品，即享9折；于屈臣氏作任何消费即享95折，以及在丰泽购买丰泽牌、小家电或长者护理产品都可享95折等。而乐悠咭绑定易赏钱会员后，会自动加入「乐赏会」。

易赏钱乐赏会

  • 登记地点：全线百佳、屈臣氏、丰泽门市
  • 乐赏站位置：指定百佳、屈臣氏及丰泽分店 >>按此参考详细名单<<
  • 消费折扣：于百佳旗下超市或屈臣氏，单次消费满$30即可自动扣减$2，每日各享一次
  • 备注︰所有优惠受相关条款及细则约束，详情请向店员查询

资料来源︰八达通 Octopus 

延伸阅读︰港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站

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