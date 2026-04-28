3COINS启德开幕｜占地5,100呎香港最大分店！首引入Made in Japan食品 设宠物专区/旅行专区

3COINS启德AIRSIDE开幕｜日本人气生活杂货品牌3COINS自去年7月攻港，日前宣布第3间分店将于4月29日进驻启德AIRSIDE，占地5,100呎，成为香港最大分店！是次新店特设宠物专区及旅行专区，更首度引入「Made in Japan」食品系列，成为全港货品种类最为齐全的分店。

3COINS启德开幕！香港最大分店占地5,100呎

3COINS于2026年4月29日进驻启德AIRSIDE开设香港三号店，面积逾5,100平方呎，为目前最大规模分店为致敬启德机场的航空历史，店内设计特别融入飞行元素，结合宽敞的购物动线，为九龙东居民带来沉浸式的日系生活杂货购物体验，成为该区瞩目的生活地标。

首度引入日本制食品！焦糖杏仁爆谷/芋薯条

今次启德3COINS开幕，其中一大卖点是首度引入「Made in Japan」食品系列，提供多款精选日本直送零食及日常食品，包括卡士达麻糬、焦糖杏仁爆谷、国产芋薯条、花生糖等，无需飞往日本都可以品尝到正宗的日式风味！

全港最大规模宠物用品专区

配合启德AIRSIDE宠物友善的定位，新店设有全港最大的3COINS宠物专区，展示超过100款产品，涵盖精致的宠物配件、喂食器具到具设计感的毛孩服饰，应有尽有，必买包括宠物熊宝探头袋、宠物用抱抱玩偶等。

因应本港预计于2026年5月起放宽狗只进入食肆的趋势，新店特别规划宽敞空间，让主人能与爱宠一起挑选高品质且具性价比的日系宠物用品。

逾百款旅游好物致敬航空情怀

启德承载著香港人的集体回忆，3COINS特别策划了旅行主题专区，提供超过 120 款旅游相关产品。由行李收纳组件、旅行随身配件到限量版纪念精品，例如充电线肩带、衣类压缩收纳等，各类产品功能与设计并重，让热爱旅游的香港人能以最实惠的价格备齐出游所需。

满额即赠日本限定版环保袋

为庆祝香港最大分店开幕，3COINS特别推出期间限定的消费赠礼。由2026年4月29日开幕当天起至5月4日，凡于启德AIRSIDE店内单一消费净额满$150，即可免费获赠3COINS日本限定版环保袋乙个。

此外，YAICHI集团持续推动「与日同价」理念，透过重新开放YAICHI TOMO会员计划，确保消费者享有日本同步的超值价格。YAICHI TOMO会员于新店可以入手两款超值「定番限定」福袋，其中「大人気！微波炉料理福袋」包含多款人气日系厨具，会员价只需$199，对比原价$372平近一半；另一款「旅の整理学！旅行必备福袋」则以$179会员价发售（原价 $346），适合计划外游的旅客。两款福袋均为每日限量发售，售完即止。

3COINS 启德 AIRSIDE 店新张详情