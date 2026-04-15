Marimekko开仓1折起！一连6日花花杯碟/服饰/袋有折 同场ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA减价

Marimekko开仓半价！Marimekko作为芬兰著名设计品牌，以大胆花卉图案和鲜艳色彩闻名，即日起于时代广场展销集举行开仓，全场劈至1折起，Marimekko开仓货品齐全，包括人气花花杯碟、服饰、袋款，同期ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA及COCKTAIL等品牌都有折，让时装及生活用品爱好者一次过满足购物欲望。

Marimekko开仓1折起！一连6日花花杯碟/服饰/袋有折

时代广场展销集由即日起至4月20日举行《Sidefame Warehouse Sale》，全场减价劈至1折起，焦点品牌Marimekko今次开仓重点落在经典花卉系列，杯碟、服饰及Karla手袋均有优惠，不仅色彩丰富，更兼具耐用实用性，平时正价动辄过千的Marimekko，今次开仓简直是入手好时机！

同场ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA减价1折起

除了Marimekko，意大利品牌ANTEPRIMA的wire bag系列亦有折扣优惠，其金属网织手袋轻盈又具设计感，适合上班或派对场合。ATSURO TAYAMA则带来简约优雅的男女装系列，剪裁精准、用料舒适，减价后更具吸引力。COCKTAIL等其他品牌亦同步推出优惠，全场减价1折起，让不同风格的消费者都有合心水选择。

Times Square Bazaar 时代广场展销集《Sidefame Warehouse Sale》

日期：2026年4月15日至4月20日

时间：11:00am –8:00pm

地点：香港铜锣湾时代广场一座16楼

*货品库存及尺寸以现场为准

文：M

来源：时代广场展销集