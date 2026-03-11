Samsung Galaxy S26 Ultra实测！外形/性能/影拍全面比拼S25 Ultra 无缝AI助理体验必玩

Samsung Galaxy S26 Ultra今日开卖，除了整合Perplexity AI及配备新一代处理器，究竟跟上代S25 Ultra相比升级幅度有几大？相信不少三星粉丝都好想知！以下就把两代旗舰在外形、性能、影拍及AI方面来个大比拼，看看值不值得大家立即换机升级。

Samsung Galaxy S26 Ultra外形/性能/影拍/AI全面比拼S25 Ultra

Galaxy S26 Ultra： 7.9mm 历来最薄

自S25 Ultra改用圆角设计，Galaxy S26 Ultra把机身4角弧度再扩大，无论外观或握手感都多了一分圆滑，且在轻薄一环再下工夫，重量减至 214g ， 7.9m m厚度更是同系最薄Ultra，不过就算S25 Ultra用户，也未必能即时分得出 4g 及 0.3m m的差别，不过应会发现S Pen弹弓头为配合大圆角机身改成斜头，所以插回笔槽时注意不要上下反转摆。

自订防偷窥应用场景

如有留意早前发布会报道，都知道Galaxy S26 Ultra萤幕继续是6.9吋，解像度、2,600nits峰值亮度没有改变，表面铺有Gorilla Glass Armor 2强化玻璃，唯独加入了防偷窥显示（Privacy Display）技术，开启后别人难以从两侧看到画面内容。新萤幕跟S25 Ultra相比，画质及色彩显示未见太大差异，唯开启防偷窥功能后，萤幕可视角度无可避色收窄。当然没必要整天都打开防偷窥功能，建议进入设定，自订某些需保护隐私的App为打开条件，如使用银行App、WhatsApp、电邮时，萤幕才开启防偷窥，搭䢂时急需回复WhatsApp，也不用担心有人从后偷看。

效能提升31% 快充提速60W

虽说处理器属常规升级，然而Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy所带来效能提升显著，以 12G B RAM及 256G B ROM版本进行《安兔兔v11》测试，Galaxy S26 Ultra成绩为3,885,248，对比S25 Ultra的2,955,050跑分，整能性能高出31%，加上散热效率提升21%的多通过Vapor Champer，长时间打机都可保持高帧率，机身也不会大幅升温造成烫手。

另一回应诉求的升级，来自Galaxy S26 Ultra充电速度由45W提速至PD 3.0的60W，由于电池容量维持 5,000m Ah，配合高功率火牛，充电时间大为缩短，只需30分钟即可充至75%电量，同样时间S25 Ultra只能充到65%。

4K拍片支援水平锁定+外录

喜欢影拍的话，Galaxy S26 Ultra机背4镜组合改动不算大，除了 200M P广角主镜光圈提升至F1.4，夜摄更明亮， 50M P超广角、 10M P远摄（3×）及 50M P远摄（5×）跟上代几乎一样。话虽如此，日常近拍远摄仍然拥有出色水准，尤其高倍变焦继续可在演唱会派上用场。

反而，今代拍片功能变得更专业，如Super Steady超动态摄影功能加入了水平锁定，边走边拍握不稳手机，画面仍保持水平构图，不会拍得东歪西倒，稳定效果拍得住Action Cam，而且支援最高4K/60p画质，还可选择全新APV（Advanced Professional Video）编码及记录至外置储存装置，有助专业影片制作之余，亦为储存空间提供弹性。

手机应用全方位跟AI接轨

AI大爆发，甚至无处不在，而Galaxy S26 Ultra带给用户不是单打独斗的人工智能，而是无缝整合至大部分手机应用，直接体验最新AI代理，这归功于新版One UI 8.5加入Perplexity AI，多了这位助埋，现在随时都可以广东话指令，叫AI计划旅游行程，打开YouTube播放介绍相关目的地的影片，当然，还可以撰写工作简报，又或生成图片，甚至执行跨应用任务，令日常生活正式跟AI接轨。

现有Galaxy S25 Ultra用户无需过于妒忌，若是SmarTone用户，只要申请AI Connect服务，毋须VPN亦可随时用到网页版ChatGPT、Gemini、Claude，长按手机开关掣更可启动Google Gemini Live，成为你的AI助手。

相片助手入提示语改相

至于Samsung自家Galaxy AI同步提升创造力，如编辑相片时，可用提示语简单描述想要改动的细节，即可生成新图片，如将背景由春天改秋天气息，而升级版，更可透过语音入Prompt，又或导入其他图片参考，玩法更多元化，不妨试试。

Galaxy S26 Ultra Vs. S25 Ultra规格比较

型号 Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 萤幕 6.9吋Dynamic AMOLED 2X 6.9吋Dynamic AMOLED 2X 解像度 3,120×1,440 3,120×1,440 更新率 1-120Hz 1-120Hz 亮度 2,600nits 2,600nits 防偷窥显示 ○ × 机面玻璃 Gorilla Glass Armor 2 Gorilla Glass Armor 2 处理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB、16GB 12GB、16GB ROM 256GB/512GB/1TB 256GB/512GB/1TB 电池容量 5,000mAh 5,000mAh 充电功率 60W 45W 无线充电 15W 15W 镜头 200MP广角 50MP超广角 10MP远摄（3×） 50MP远摄（5×） 12MP前置 200MP广角 50MP超广角 10MP远摄（3×） 50MP远摄（5×） 12MP前置 体积 163.6×78.1× 7.9mm 162.8×77.6× 8.2mm 重量 214g 218g

售价：$10,198（12+ 256G B）、$11,798（12+ 512G B）、$14,198（16+1TB）

查询：按此

文、图：B1807