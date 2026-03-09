Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO/GU免费送新衫？网民实测一招$0换人气新品 5步简单登记+换领教学

日本人气连锁服饰品牌UNIQLO及GU近年推出多款人气产品，加上定价合理，深受不少港人欢迎。最近，有网民实测一招经官方网站或APP换领的「隐藏福利」，只需完成5步简单登记，即有机会免费获得当季新品，即睇详情！

GU一招免费送新衫？网民实测$0换人气单品：好著数

UNIQLO及GU不时推出优惠，让客人以更抵价钱入手多款时尚单品。近日，有网民发现原来GU APP内有一项「隐藏功能」，说的就是开放予所有会员参加的「GU会员评价有礼赏」，只需完成指定步骤，就有机会取得当季人气潮流单品！以该网民的分享为例，他完成登记并成功获选后，成功以「零成本」方式获赠一条Barrel Ankle Pants（$199），更可以任选心水颜色，直言「好著数」！

「GU会员评价有礼赏」参加步骤及换领方式：

1. 下载GU APP

下载GU APP，并以手提电话号码注册成为新会员，并可获得单次购物满$300减$20优惠券

2. 登入GU APP

成为会员后，登入GU APP内可以购买商品、查看购物记录及可使用的优惠券，于下次购物时使用。

3. 撰写评价

在GU APP商品页面点击「填写评论」，分享该期「GU会员评价有礼赏」相关商品的穿搭心得或任何意见。如在刚过去的1至2月份，GU「会员评价有礼赏」的评价对象为BAG袋款系列之任何商品（已截止）。无需购买亦可留下对商品的评价，意见不论正负，愈具体愈有机会获选！

4. 完成活动登记表格

填写评论后，于截止日期前完成指定活动登记表格，即有机会获免费指定商品体验机会（每期名额100个）。

5. 收到「GU会员评价有礼赏」活动通知

GU选出合资格会员后，将送出免费商品体验；获选会员于APP内收到电子换领券乙张后，前往任何一间香港门店，凭换领券即可换领指定体验商品！

UNIQLO会员限定免费试新衫！

至于UNIQLO方面，与GU一样不定时推出新品试穿活动，官网列出的「现有会员礼遇」中亦包括一项「会员评价送好礼活动」，只需填写商品评价，即有机会获选参与「商品体验活动」，免费获得商品试穿。惟据官方网站显示，目前未有推出相关活动，如有兴趣参与，不妨多留意官方网站的最新资讯！

来源：GUUNIQLO

文：LW

