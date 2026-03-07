屈臣氏快闪88折优惠！只限一日 全场无门槛 1招再减$15+指定货品送$60券

作为广受欢迎的个人护理产品连锁店，屈臣氏以多元化的产品选择及便捷的购物体验，成为许多消费者的日常补给站。为回馈顾客，屈臣氏于今日（3月7日）推出全场无门槛88折的超抵优惠！使用PayMe电子支付方法，消费满额更即减$15，另外还有多项折上折优惠，即睇内文详情！

屈臣氏限定一日全场无门槛88折！门市/网店同步 1支付方法再减$15

屈臣氏于今日（3月7日）再度推出备受期待的限时优惠，易赏钱会员无论在门市或网店，均可享全场无门槛88折优惠，是购买个人护理及健康产品的绝佳机会。顾客如在网店购物，结帐时只需输入优惠码「12OFF」，即可参与这次购物盛事。此外，屈臣氏同步推出多项限时优惠︰

优惠1︰ 于PayMe领券后，在门市或网店以PayMe消费满$200，即减$15

转季保养必备 美容护肤产品折上折

除88折优惠外，踏入转季时节，天气时湿时干，皮肤容易变得不稳定，屈臣氏精选了一系列人气品牌美容护肤产品，更有买一送一、第二件半价等优惠，配合全场88折，让大家以更实惠的价钱，买到心头好：

OLAY胜肽专研紧致轻润乳霜套装： 88折价$280；买任何OLAY护肤产品 （不包括ProX系列）满$388，再送$50优惠券

88折价$280；买任何OLAY护肤产品 （不包括ProX系列）满$388，再送$50优惠券 NEUTROGENA水活保湿透明质酸B5精华： 买1送1，88折后平均每件$92

买1送1，88折后平均每件$92 AHC独家套装： 88折价$122.3

88折价$122.3 DERMAFIRM R4 紫苏舒缓修护面霜： 买1送1，88折后平均每件$117.9

买1送1，88折后平均每件$117.9 HETRAS香疗沐浴露： 第2件半价，88折后平均每件$52.2

第2件半价，88折后平均每件$52.2 DOVE产品：88折价$60.8；买任何Dove沐浴产品满$69，送洁而亮特强去污液500毫升1件（价值$17）

