屈臣氏快闪88折优惠！只限一日 全场无门槛 1招再减$15+指定货品送$60券

作为广受欢迎的个人护理产品连锁店，屈臣氏以多元化的产品选择及便捷的购物体验，成为许多消费者的日常补给站。为回馈顾客，屈臣氏于今日（3月7日）推出全场无门槛88折的超抵优惠！使用PayMe电子支付方法，消费满额更即减$15，另外还有多项折上折优惠，即睇内文详情！
屈臣氏限定一日全场无门槛88折！门市/网店同步 1支付方法再减$15
屈臣氏于今日（3月7日）再度推出备受期待的限时优惠，易赏钱会员无论在门市或网店，均可享全场无门槛88折优惠，是购买个人护理及健康产品的绝佳机会。顾客如在网店购物，结帐时只需输入优惠码「12OFF」，即可参与这次购物盛事。此外，屈臣氏同步推出多项限时优惠︰
- 优惠1︰于PayMe领券后，在门市或网店以PayMe消费满$200，即减$15
- 优惠2︰凭任何汇丰信用卡单一签账满$500，即可获$50电子优惠券
- 优惠3︰购买护肤/美妆产品满$150，即送$50护肤/美妆产品优惠券
- 优惠4︰购买指定成人营养/复康营养/成人纸尿裤产品满$350，即送$50健康产品优惠券
- 优惠5︰购买指定睡眠抗压保健产品满$250，即送$25相关产品优惠券
- 优惠6︰购买指定头发保健产品满$450，即送$60相关产品优惠券
转季保养必备 美容护肤产品折上折
除88折优惠外，踏入转季时节，天气时湿时干，皮肤容易变得不稳定，屈臣氏精选了一系列人气品牌美容护肤产品，更有买一送一、第二件半价等优惠，配合全场88折，让大家以更实惠的价钱，买到心头好：
- OLAY胜肽专研紧致轻润乳霜套装：88折价$280；买任何OLAY护肤产品 （不包括ProX系列）满$388，再送$50优惠券
- NEUTROGENA水活保湿透明质酸B5精华：买1送1，88折后平均每件$92
- AHC独家套装：88折价$122.3
- DERMAFIRM R4 紫苏舒缓修护面霜：买1送1，88折后平均每件$117.9
- HETRAS香疗沐浴露：第2件半价，88折后平均每件$52.2
- DOVE产品：88折价$60.8；买任何Dove沐浴产品满$69，送洁而亮特强去污液500毫升1件（价值$17）
屈臣氏88折优惠
- 地点︰全线分店 ＞＞按此＜＜
- 条款及细则：
- 88折优惠只限易赏钱会员，不适用于购买礼券、部分推广及指定服务
- PayMe优惠券每位用户限领1张，数量有限，先到先得
- 各项优惠券设有使用期限及条款，详情请参阅券上细则
- 优惠受条款及细则约束，详情可参阅屈臣氏官方网站或向店员查询
资料来源︰Watsons
