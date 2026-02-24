GU破天荒下调售价！T恤/外套/手袋全新价格 人气款式减至$59起
日本快时尚品牌GU一直以亲民的价格和紧贴潮流的设计，深受广大消费者喜爱，更是许多人打造日常穿搭的首选。近日，GU为回馈顾客，推出「价格下调」企划，多款人气T恤、外套、裤装等以低至$59的惊喜价格发售，即睇下文了解降价货品！
GU破天荒推「价格下调」 人气T恤/外套/手袋减至$59起
GU大降价 $59起入手百搭T恤
T恤是衣橱中永不嫌多的必备单品，而GU的T恤系列更是以多元版型与舒适材质见称，采用高品质的亲肤物料，确保穿著舒适，设计简约而不失细节，无论是作为内搭还是单穿，都能轻松应对各种场合。本次价格下调企划中，多款男、女、童装T恤减至$59，为日常穿搭注入更多变化与新鲜感。
GU男、女、童装裤／外套／手袋大降价
这次的价格下调企划不仅仅只有T恤，GU更精选了超过20款人气单品，涵盖了外套、手袋、背心、裤装等多个类别，同样以更亲切的价格重新登场。这些单品延续了GU一贯的「相同设计・相同材质・相同品质」承诺，意味著消费者能以更低成本，享受到完全一样的优质商品。
