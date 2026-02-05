Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本and ST Outlet九龙湾开幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

时尚购物
更新时间：12:38 2026-02-05 HKT
发布时间：12:38 2026-02-05 HKT

and ST Outlet 香港｜日本首间海外 and ST Outlet 香港首店正式开幕，全场集合9大人气日本品牌，全场服饰低至三折发售，价钱最平$39，更推出开幕限定优惠，《星岛头条》记者亲自直击，即看下文了解详情。

and ST Outlet 集结9大日本人气品牌 全场低至3折起

and ST Outlet 集合旗下9个深受欢迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario。品牌风格涵盖日常休闲、简约时尚、少女可爱及个性单品等多种路线。顾客可一次过选购完整日系生活态度所需的服饰与生活小物。

现场所见，全场有逾500款男女服饰、帽款、袋款、鞋款、饰物等，多款货品低至3折发售，最平$39即有交易，相当抵买！

开幕期间限定优惠详情

开幕活动推出多项限定折扣优惠。全场购物满 HK$500 即可享8折优惠。部分精选货品低至原价3折，涵盖多款热门及当季单品。

andST OUTLET

  • 地址：九龙湾宏照道38号Megabox地下G08铺
  • 开幕日期：2025年2月5日
  • 营业时间：11AM - 10PM

同场加映：GU新春贺年祭一连3周优惠！「神裤」减价至$149 满额送收纳盘 会员1方法免费换人气袋

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前