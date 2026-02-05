日本and ST Outlet九龙湾开幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

and ST Outlet 香港｜日本首间海外 and ST Outlet 香港首店正式开幕，全场集合9大人气日本品牌，全场服饰低至三折发售，价钱最平$39，更推出开幕限定优惠，《星岛头条》记者亲自直击，即看下文了解详情。

and ST Outlet 集结9大日本人气品牌 全场低至3折起

and ST Outlet 集合旗下9个深受欢迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario。品牌风格涵盖日常休闲、简约时尚、少女可爱及个性单品等多种路线。顾客可一次过选购完整日系生活态度所需的服饰与生活小物。

现场所见，全场有逾500款男女服饰、帽款、袋款、鞋款、饰物等，多款货品低至3折发售，最平$39即有交易，相当抵买！

开幕期间限定优惠详情

开幕活动推出多项限定折扣优惠。全场购物满 HK$500 即可享8折优惠。部分精选货品低至原价3折，涵盖多款热门及当季单品。

andST OUTLET