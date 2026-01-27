Mattel经典JDM模型车新作｜本田Civic EF、S2000跟两套呔铃玩改装 官方预告丰田车系即将登场
JDM潮流对模型车影响力迅速扩散，玩具巨头Mattel旗下Brick Shop与Hot Wheels今年首次联手，两款新作正是来自经典JDM车型——本田Civic EF及S2000，卖点是附有2套呔铃可更换，致敬当年改装风潮。官方同时宣布跟丰田等多家车厂合作，可预期更多经典JDM将会在产品线出现。
Mattel经典JDM模型车新作本田Civic EF、S2000玩改装呔铃
Mattel Brick Shop新推出2款本田Honda经典JDM模型车，分别是Custom ’90 Honda Civic EF及’07 Honda S2000，同属1:32比例，前者由248件积木砌成，外形重现上世纪80年代后期经典掀背造型，档风玻璃、前后灯、车门、尾翼等细节有齐，但未至于太精致，反而超阔抛沙板、「low」低车身及经典TE37风格轮圈就真的似模似样，除了TE37轮圈，包装另有一套轮圈可自行更换。
至于另一年份近一点的’07 Honda S2000积木数量为257件，积木也是用上树脂制成，装嵌顺滑没太大难度，并可兼容其他品牌的积木组件扩充，包装同样找到2套轮圈及拉花贴纸，以及附有1:64比例的合金小车及金属名牌。目前官网显示2款新作均缺货，想入手需经其他销售渠道。
如车迷觉得Mattel Brick Shop可选择的经典JDM车款太少，官方刚公布扩大车厂阵容，并会跟丰田、林宝坚尼及Aston Martin合作，可以预期超级跑车以外，稍后亦会有致敬丰田JDM的模型车登场。
售价：21.59美元（约170港元）
查询：按此
文：B1807
图：Mattel
