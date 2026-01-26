Alo Yoga登港成Lululemon最大对手？网传接手Fortnum & Mason巨舖 Jisoo@BLACKPINK代言拓亚洲市场

Alo Yoga首店传登港！Alo Yoga作为源自洛杉矶的高端瑜伽及运动服饰品牌，以极简时尚设计和舒适剪裁闻名，迅速崛起成为全球潮流焦点。近年，凭借BLACKPINK成员Jisoo及BTS成员Jin担任全球大使，同时积极进军亚洲市场，成功在韩国及新加坡开设旗舰店，深受年轻消费者喜爱。最近传出Alo Yoga将接手尖沙咀K11 MUSEA前Fortnum & Mason巨舖，开设香港首家门店，或成Lululemon最大对手，势必掀起本地瑜伽服饰新一轮竞争热潮。

Alo Yoga首店传登港 接手K11 Fortnum & Mason巨舖

位于尖沙咀K11 MUSEA的英国百年名店Fortnum & Mason两层旗舰店已于今年1月正式关闭，日前社交平台传出美国瑜伽及运动服饰品牌Alo Yog或将接手该舖位，开设香港首家门店的消息，并于官网及招聘网站上亦刊登与香港相关的工作职位。此举不仅标志品牌正式进军香港市场，更有指是直接挑战同样主打高档瑜伽服饰品牌的Lululemon。

Jisoo@BLACKPINK代言拓亚洲市场

Alo Yoga于2007年在美国洛杉矶创立，主打舒适度、功能性与时尚感的运动服饰。品牌近年凭借强大的社群行销及名人效应迅速崛起，Taylor Swift、Kendall Jenner、Bella Hadid、Hailey Bieber等国际巨星均为忠实粉丝，常在Instagram分享Alo Yoga穿搭。2024年起，BLACKPINK成员Jisoo及BTS成员Jin先后担任全球大使，更进一步提升品牌在亚洲的知名度与影响力。

门市现时遍布美国各大城市，并积极进军国际市场，全球设逾50间店。除了进军香港外，有内地传媒报导，Alo Yoga即将在2026年第二季度，于上海、北京双城市同步开店，料主力拓展亚洲市场。