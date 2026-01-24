Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年精品｜红当当 骏马图案 吉祥意头时尚单品

时尚购物
更新时间：00:05 2026-01-24 HKT
发布时间：00:05 2026-01-24 HKT

农历新年就快到，大家都喜欢入手红当当的喜庆时尚单品，今年是马年，坊间亦有推出以骏马为图案的产品，同样是意头之选，无论送礼或自用，都非常应节！

时尚单品 节日氛围

新年想加一点小配饰来令自己运气倍增，不妨入手红色、金色时尚单品，巧妙融合了飞马、马蹄铁符号，象征好运。除了潮鞋、手袋、型帽，今年不少品牌还推出骏马造型的手袋挂饰，寓意招财纳福与马年灵动，带来新春财运亨通。

  • CONVERSE 马上起飞系列 翻折厚底版波鞋 $649

融合飞马、马蹄铁符号、金线元素，并以洋溢喜庆的「新年红」强化节日氛围，为冬日穿搭增添一份温暖。

  • Furla Roxie系列水桶袋 $2,360至$3,090、Allegra皮革小马挂饰$890

水桶袋以其圆融的聚宝之形、充满动感的马年细节打造而成，皮革小马挂饰采用Ares皮革，由多片皮革及金属连接件拼接制作。

  • Longchamp Le Roseau 卡片套 $950

灵感源自新年赠送的红包，富有节日气氛 。

  • Longchamp 马匹匙圈 $1,300

一个毛茸茸的马形钥匙圈就像随身携带的幸运符。

  • FILA男女同款外套 $2,480

设计灵感汲取自茶马古道「祈福马」传说，祈福马是马帮文化中与旅途平安相关的马匹，体现了祝福。

  • FILA童装鞋$1,140

童装鞋履，以红色为主题设计，并配有流苏，充满喜庆气氛。

  • New Era Cap帽 $339至$439

马年限定系列以「骏势迎新」为主题，不喜太抢眼的话，可选择这胡桃木色，迎合沉稳冬日色调。

  • emis 红色手挽袋$749

「EMIS」品牌名字源自「Every Moment Is Special」，旨在鼓励人们在日常生活中发现灵感，是韩星、潮人日常配搭品牌。新推出的仿皮红色手挽袋，容量大，而且极轻身。

 

摆件首饰 气派十足

无论是自己的居家装饰，或是作为礼物送赠友人，摆件、首饰都是热门选项。奔腾骏马摆饰具体呈现出马的勇敢和坚韧，气派十足。除了骏马图案，亦有「马蹄铁」元素，并涵盖项链、耳环与手链等多个类别，将精致优雅演绎得淋漓尽致。

  • Swarovski Asian Symbols奔腾骏马摆饰 $6,300

以在云中飞舞的骏马姿态为设计灵感，并具备 397 个切割面，金色闪耀效果更添耀眼迷人的光泽。

  • Swarovski Symbolica系列 手链 $1,200

以玫瑰金色调马蹄铁为主体，中央饰有单颗水晶珍珠。环绕手腕的手链一分为二，一半是红色织绳，一半是双链条，非常有型。

  • Swarovski Symbolica系列 吊坠$1,500

镀玫瑰金色调的马蹄铁饰有透明色密镶，中央的红色 Dancing Stone 则营造出奇妙的光影效果。

  • SHANGHAI TANG真空保鲜瓶塞 $880

以马头为造型的真空保鲜瓶塞，最适合新春期间开酒、开香槟招呼朋友。

  • SHANGHAI TANG玉龙香薰蜡烛 $1,280

以雅致瓷器盛载柔光香气，粉饰家居，也能为空间注入温馨气氛。

  • 周生生Noir 「酷黑」马年黄金饰品 售价待定

运用酷黑工艺勾勒出饰纹的深刻线条与细腻质感，展现现代的设计风格，在低调之中流露出新年气息。

 

INFO

CONVERSE/www.instagram.com/CONVERSE_hongkong

Furla/www.furla.com

Longchamp /www.longchamp.com/hk

Swarovski /www.swarovski.com

SHANGHAI TANG / 2918 1505

Fila/www.fila.com.hk

New Era/neweracap.hk

周生生/www.chowsangsang.com

emis/5486 7492

