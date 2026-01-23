ALOT Living全线陈列1.24起清货！电视柜/衣柜/餐桌/书枱4折起 小物家品低至$50 自取/送货都得

实木家私品牌ALOT Living搜罗来自日本及泰国的家私，包括日本皇家御用品牌「天童木工」、星野集团酒店指定床褥「Nihon bed」等，致力延续树木生命，将大自然融入家中。近日，ALOT Living宣布由1月24日举行首次全线陈列品清货，多款电视柜、餐桌及收纳柜等4折起，更可以低至$50入手各式小物家品，可选择自取或送货，即睇ALOT Living家私清货减价详情！

ALOT Living全线陈列品1.24起清货减价！电视柜/衣柜/餐桌/书枱4折起

ALOT Living主力搜罗日本及泰国家私，其进口家私主要来至日本飞驒高山、福冈大川市、北海道旭川等，最近宣布将于1月24日至2月15日首次举办全线门市陈列品减价清货，多款电视柜、衣柜、餐桌、书枱等4折起发售，现场全部陈列家私均开放购买，只接受现金及银行转账支付。除了大型家私之外，现场特设小物家品专区低至$50。实木制家私向来定价甚高，想在新年前为家居去旧迎新，记得把握机会以相宜价格入手！

日本/泰国实木家私陈列品减价！设即场自取/安排送货

是次活动为陈列品清货出售，客人购买时需全额付清，而且售出后不作退款、退货、更换及不包括保养服务。为方便客人即时取货，现场提供纸皮及包装物料供自行包装；购买产品后需于3个月取货或安排送货，惟只能于购买之分店取货，不作调货安排；送货服务需另行收费，并安排2月26日后送货。

有网民好奇今次全线出清是否与结业有关，官方随后解释表示，由于品牌于新一年有很多新想法，为了腾出更多店舖空间呈现将来的企业计划，加上希望与客人一同分享减价派对的兴奋，所以举办是次全线分店陈列品出清活动。

ALOT Living全线陈列品出清优惠

日期：1月24日至2月15日

地点：全线5间分店

支付方式：现金或银行转账

*可即场自取／2月26日后安排送货及另行收费

ALOT Living分店地址

1. 观塘旗舰店

地址：观塘巧明街115号柏秀中心1楼全层&5楼AB

营业时间：上午11:00至晚上8:00

联络电话：3956 3240

2. 沙田店

地址：沙田乡事会路138号HomeSquare L1 116号舖

营业时间：上午11:00至晚上8:00

联络电话：6133 6792

3. 荃湾店

地址：荃湾广场4楼437-438号舖

营业时间：上午11:00至晚上8:00

联络电话：6133 6986

4. 湾仔店

地址：湾仔谭臣道141号大业大厦地下及1楼全层

营业时间：上午11:00至晚上8:00

联络电话：9174 7752

5. 森 中环店

地址：中环德辅道中68号万宜大厦107号舖

营业时间：上午11:00至晚上8:00（周日休息）

联络电话：6641 6745

文:RY

资料及图片来源:ALOT Living