Vivienne Westwood开仓劈至3折！人气手袋/配饰/男女服饰/鞋款$472起入手 额外85折

Vivienne Westwood开仓3折起！Vivienne Westwood作为英国经典庞克时尚代表，以大胆设计和标志性心型Logo闻名全球，深受时尚爱好者追捧。今次品牌与OnTheList于鲗鱼涌太古坊举办开仓活动，低至3折优惠涵盖男女服饰、手袋、配饰及鞋款，最低$472即可入手心水单品，最高可享85折上折优惠，即看下文了解详情。

Vivienne Westwood开仓 低至3折入手经典心形手袋/配饰 85折上折

OnTheList由即日起至1月17日于鲗鱼涌举行Vivienne Westwood开仓，全场劈至3折，多款人气手袋、男女服饰、配饰及鞋款等都有减价。这次开仓提供多款人气手袋选择，当中Vivienne Westwood标志性的心形Yasmine Bag或经典饺子袋，以摇滚元素结合优雅线条设计，无论日常通勤或派对场合都极具辨识度，心形袋由原价$3980减至$2388；斜孭袋由$12900减至$3870等。

另外，品牌男女系列服饰融入庞克风格与英伦剪裁，包括T恤、卫衣、外套及长裤，面料舒适且剪裁精致，适合层次穿搭；以及耐穿又时尚的鞋款，亦有多款配饰选择，最平低至$472即可入手，不可错过。

场内提供折上折优惠，买2件Vivienne Westwood产品额外9折；买3件额外85折，把握优惠入手。

Brooks Brothers恤衫均一价$500 Timberland黄靴$519

同场同步举行美国绅士品牌Brooks Brothers以及以坚固耐用的经典黄靴闻名的Timberland开仓，Brooks Brothers恤衫均一价$500；Timberland黄靴由$1299减至$519，有兴趣的不可错过！

Vivienne Westwood x OnTheList开仓