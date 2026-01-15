Vivienne Westwood开仓劈至3折！人气手袋/配饰/男女服饰/鞋款$472起入手 额外85折
更新时间：16:42 2026-01-15 HKT
发布时间：16:42 2026-01-15 HKT
发布时间：16:42 2026-01-15 HKT
Vivienne Westwood开仓3折起！Vivienne Westwood作为英国经典庞克时尚代表，以大胆设计和标志性心型Logo闻名全球，深受时尚爱好者追捧。今次品牌与OnTheList于鲗鱼涌太古坊举办开仓活动，低至3折优惠涵盖男女服饰、手袋、配饰及鞋款，最低$472即可入手心水单品，最高可享85折上折优惠，即看下文了解详情。
Vivienne Westwood开仓 低至3折入手经典心形手袋/配饰 85折上折
OnTheList由即日起至1月17日于鲗鱼涌举行Vivienne Westwood开仓，全场劈至3折，多款人气手袋、男女服饰、配饰及鞋款等都有减价。这次开仓提供多款人气手袋选择，当中Vivienne Westwood标志性的心形Yasmine Bag或经典饺子袋，以摇滚元素结合优雅线条设计，无论日常通勤或派对场合都极具辨识度，心形袋由原价$3980减至$2388；斜孭袋由$12900减至$3870等。
另外，品牌男女系列服饰融入庞克风格与英伦剪裁，包括T恤、卫衣、外套及长裤，面料舒适且剪裁精致，适合层次穿搭；以及耐穿又时尚的鞋款，亦有多款配饰选择，最平低至$472即可入手，不可错过。
场内提供折上折优惠，买2件Vivienne Westwood产品额外9折；买3件额外85折，把握优惠入手。
Brooks Brothers恤衫均一价$500 Timberland黄靴$519
同场同步举行美国绅士品牌Brooks Brothers以及以坚固耐用的经典黄靴闻名的Timberland开仓，Brooks Brothers恤衫均一价$500；Timberland黄靴由$1299减至$519，有兴趣的不可错过！
Vivienne Westwood x OnTheList开仓
- 日期：1月12日至1月17日
- 时间：（ VIP Premium 会员）1月12日 12:00至14:00
- （Standard 会员）1月12日 14:00-20:00；1月13日 08:00至20:00；1月14日至1月16日 10:00-20:00；1月17日10:00-18:00
- 地址：OnTheList 陈列室 太古坊濠丰大厦4楼
- 需先免费登记成为 OnTheList 会员：网址
延伸阅读：铜锣湾马拉松开仓减价2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配饰劈价$20起 满额再享8折
最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
2026-01-14 12:20 HKT