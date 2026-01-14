Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾马拉松开仓减价2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配饰劈价$20起 UGG/Crocs/Teva即减$50 满额再享8折

时尚购物
更新时间：12:50 2026-01-14 HKT
发布时间：12:50 2026-01-14 HKT

铜锣湾马拉松减价开仓｜运动服饰用品店马拉松（Marathon Sports）由即日起一连6日于时代广场Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，场内集结了逾17个知名运动及休闲品牌，包括adidas、Nike、New Balance等，全场服饰包括外套、波鞋、袋款及泳装等2折起。UGGCrocsTeva满额即减$50，全场买满指定数量额外再享8折，适合为农历新年前添置新装！

铜锣湾马拉松开仓减价低至2折！adidas/Nike/New Balance鞋款配饰$20起

由即日起至1月19日，马拉松于铜锣湾时代广场Bazaar进行开仓大减价，大量精选货品包括运动服饰、潮流便服、外套、跑鞋波鞋、背囊、手袋等日常配件，均以低至2折的价格发售。减价商品来自逾17个受欢迎的国际运动及服饰品牌，如adidasNikeNew BalanceColumbia等$20起，adidas人气鞋款Samba成人款及童装更可低至$250入手，方便配衬亲子装齐齐去拜年！

UGG/Crocs/Teva即减$50 满额再享8折

此外，Nike精选鞋款及服饰享买2送1优惠；UGG、Crocs、Teva及Rockport鞋款买满$500即减$50。开仓期间现场更有「多买多减」的额外优惠，顾客购买任何2件精选货品，即可享额外9折；若选购3件或以上，折扣更会提升至额外8折，让每位入场的顾客都能找到心仪的款式，满载而归！

马拉松便服及运动名牌开仓

  • 日期：即日起至1月19日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00（19日至晚上7:00）
  • 地点：铜锣湾时代广场一座16楼

文:RY

资料及图片来源:timessquarebazaar@Threads

延伸阅读：日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻 长期站立/步行唔脚痛 港人：收工冲去睇都卖晒！

 

 

 

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
18小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
18小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
22小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
5小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
15小时前