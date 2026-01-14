Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾马拉松开仓减价2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配饰劈价$20起 满额再享8折

时尚购物
更新时间：12:50 2026-01-14 HKT
发布时间：12:50 2026-01-14 HKT

铜锣湾马拉松减价开仓｜运动服饰用品店马拉松（Marathon Sports）由即日起一连6日于时代广场Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，场内集结了逾17个知名运动及休闲品牌，包括adidas、Nike、New Balance等，全场服饰包括外套、波鞋、袋款及泳装等2折起。UGGCrocsTeva满额即减$50，全场买满指定数量额外再享8折，适合为农历新年前添置新装！

铜锣湾马拉松开仓减价低至2折！adidas/Nike/New Balance鞋款配饰$20起

由即日起至1月19日，马拉松于铜锣湾时代广场Bazaar进行开仓大减价，大量精选货品包括运动服饰、潮流便服、外套、跑鞋波鞋、背囊、手袋等日常配件，均以低至2折的价格发售。减价商品来自逾17个受欢迎的国际运动及服饰品牌，如adidasNikeNew BalanceColumbia等$20起，adidas人气鞋款Samba成人款及童装更可低至$250入手，方便配衬亲子装齐齐去拜年！

UGG/Crocs/Teva即减$50 满额再享8折

此外，Nike精选鞋款及服饰享买2送1优惠；UGG、Crocs、Teva及Rockport鞋款买满$500即减$50。开仓期间现场更有「多买多减」的额外优惠，顾客购买任何2件精选货品，即可享额外9折；若选购3件或以上，折扣更会提升至额外8折，让每位入场的顾客都能找到心仪的款式，满载而归！

马拉松便服及运动名牌开仓

  • 日期：即日起至1月19日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00（19日至晚上7:00）
  • 地点：铜锣湾时代广场一座16楼

文:RY

资料及图片来源:timessquarebazaar@Threads

