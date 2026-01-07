Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON旗下「Mono Mono」预告攻入观塘！分店门外登招聘 网民猜测最大机会是这位置...

时尚购物
更新时间：09:00 2026-01-07 HKT
发布时间：09:00 2026-01-07 HKT

近年，不少零售品牌均调整经营策略，以开设专门店或小型分店的形式扩展版图。AEON旗下生活百货专门店「Mono Mono」近日在某分店贴出招聘广告，预告观塘区新店即将开幕，引发网民热烈讨论，不少人估计新店将落户区内新地标商场。

AEON旗下平价家品店「Mono Mono」攻入观塘！

网民猜测Mono Mono观塘店选址为新商场

事缘，Facebook专页「Aeon Channel」近日分享了一则「Mono Mono」店门外的招聘广告，显示品牌正为即将开幕的观塘区新店招聘部门主管、收银售货员及兼职收银售货员三个职位。帖文一出，随即引起网民关注，不少网民随即化身「金田一」，推测新店的具体位置。当中，最多人猜测新店会否坐落于观塘区瞩目新商场「三布目」，亦有网民估计可能选址APM或裕民坊等人气商场。

AEON近年积极调整业务，集团于去年公布的中期业绩中，并按计划开设了3间分店「Mono Mono」；与此同时，另一平价生活用品店、有$12店之称的Living PLAZA及DAISO，于去年出现大规模结业，引发部分网民猜测集团是否有意将品牌部分分店转型为「Mono Mono」，留言指「有能力嘅$12店都会转Mono Mono」。

 

资料来源：AEON Stores 关注组

 

同场加映：Aeon平价百货「Mono Mono」逆市一年开三店！10月进驻青衣 承租百佳超市舖位

