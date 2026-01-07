AEON旗下「Mono Mono」预告攻入观塘！分店门外登招聘 网民猜测最大机会是这位置...
更新时间：09:00 2026-01-07 HKT
发布时间：09:00 2026-01-07 HKT
发布时间：09:00 2026-01-07 HKT
近年，不少零售品牌均调整经营策略，以开设专门店或小型分店的形式扩展版图。AEON旗下生活百货专门店「Mono Mono」近日在某分店贴出招聘广告，预告观塘区新店即将开幕，引发网民热烈讨论，不少人估计新店将落户区内新地标商场。
AEON旗下平价家品店「Mono Mono」攻入观塘！
网民猜测Mono Mono观塘店选址为新商场
事缘，Facebook专页「Aeon Channel」近日分享了一则「Mono Mono」店门外的招聘广告，显示品牌正为即将开幕的观塘区新店招聘部门主管、收银售货员及兼职收银售货员三个职位。帖文一出，随即引起网民关注，不少网民随即化身「金田一」，推测新店的具体位置。当中，最多人猜测新店会否坐落于观塘区瞩目新商场「三布目」，亦有网民估计可能选址APM或裕民坊等人气商场。
AEON近年积极调整业务，集团于去年公布的中期业绩中，并按计划开设了3间分店「Mono Mono」；与此同时，另一平价生活用品店、有$12店之称的Living PLAZA及DAISO，于去年出现大规模结业，引发部分网民猜测集团是否有意将品牌部分分店转型为「Mono Mono」，留言指「有能力嘅$12店都会转Mono Mono」。
资料来源：AEON Stores 关注组
同场加映：Aeon平价百货「Mono Mono」逆市一年开三店！10月进驻青衣 承租百佳超市舖位
最Hit
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
2026-01-05 19:30 HKT
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
2026-01-05 17:45 HKT