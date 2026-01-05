Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA宜家家居$39.9/套食物盒获大赞 港人买一套竟变出XX盒 笑称「洗极都仲有」力推值得买 网民爆笑：买咗成个保鲜盒家族

更新时间：15:17 2026-01-05 HKT
发布时间：15:17 2026-01-05 HKT

大大小小连盖食物盒是日常家庭的厨房的必备之物，方便储存不同食材或香料，以免变坏。以往IKEA宜家家居都不乏家居好用且抵买之物，不少出品曾获得用家推介。最近，有港人入手一套$39.9的连盖食物盒，她回家打开包装后发现「堪比嘉顿杂饼」，拆开清洁时始发现一个笠住一个，「洗极都仲有，连盖洗咗XX件嘢，皮都甩，不过好抵，值得买」。帖文引起网民热议，笑指事主入手了整个保鲜盒家族，「IKEA版俄罗斯娃娃」。

IKEA宜家家居$39.9/套食物盒获大赞 港人买一套竟变出XX盒笑称「洗极都仲有」

IKEA宜家家居除了有各式各样的家具之外，家居小物亦照顾到大家生活所需。最近有港人到IKEA打算入手食物盒作储存五壳杂粮之用，她发现店内有一套$39.9的连盖食物盒。由于多个食物盒收纳成一个包装，她有感价钱不太贵，所以未有看清楚产品介绍便购买。当事主回家后拆开包装清洗食物盒时竟发现，「一个笠住一个，洗极都仲有」，原来她以$39.9入手17个食物盒，「连盖洗咗34件嘢，皮都甩，不过好抵，值得买」，更以堪比嘉顿杂饼形容这套「洗极仲有」的连盖食物盒。

根据IKEA官网显示，一套PRUTA连盖食物盒共17件套装，适用于微波炉、冰箱以及洗碗机，建议用家于加热时稍微打开盒盖，以便排出蒸气。惟食物盒为无密封设计，建议大家盛放汤等液体时，请切将容器放入袋内，以免液体漏出。

网民爆笑：买咗成个保鲜盒家族

帖文引起网民热议，笑指事主入手了整个保鲜盒家族，「你买咗成个保鲜盒家族返屋企」、「mark低圣诞买嚟交换礼物」；亦有网民形容这套食物盒有如「IKEA版俄罗斯娃娃」，拆开一个还有一个。网友认为$40能获得17个连盖食物盒，「抵玩到爆炸」；有用家大赞整套食物盒「好用又抵用」，不同大小都实用，「装乜都啱，用到而家得一个大盒条边崩咗少少，但仲装到嘢唔影响」。

虽然一整套食物盒甚为实用，但事主非常头痛如何善用17个食物盒。有网友分享个人用法，表示大盒能收纳孩子的文具、颜色笔，间尺等，「唔使冚盖就咁放喺书枱面，横放，特别容易揾嘢」；细盒能放置小饰物、耳环戒指等，中盒能放细件Lego，至于高身可放置叉电器、插苏等小物件，「呢个绝对系IKEA其中一个underrated嘅产品」。

文:RY
资料及图片来源:vialaviida@Threads

