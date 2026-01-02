一田周末激减！超市/生活百货全场9折 精选床品低至25折起

新年伊始，以日系高品质商品闻名的连锁百货公司一田YATA，为顾客带来了新年的第一份惊喜。一田将于本周末（1月3日至4日）推出限时两天的激减优惠，涵盖生活百货与超市，无论是YATA会员或非会员都能享受折扣！

一田超市/百货周末限定 会员全场尊享9折

想为家居添置新品，或为雪柜补充满满的食材，就要把握今次的限时优惠。在1月3日至4日期间，YATA会员凭借会员身份，在生活百货单一消费满$1,000、或在超市及一田新鲜单一消费满$250，即可享受全单9折的尊属礼遇。即使非会员亦能同乐，满足同样消费门槛即可获95折。若在推广期内即时登记成为新会员，除了能立刻升级享9折外，更可获赠双倍American Tourister电子印花，让优惠加倍。

精选床品家品劈价 Cherry千针床品$599必抢

是次优惠的另一大亮点，绝对是多款限定于沙田、大埔及荃湾店发售的独家优惠床品及家品。

Cherry® 1300针星级纯棉套装： 以高品质纯棉制造，触感柔软亲肤，透气度高，原价$1,818起，现均一价仅$599，折扣低至25折，是提升睡眠质素的首选。

Cherry® 备长炭高级蚕丝被： 独家优惠价$499（原价$1,500起），备长炭物料有助吸湿防臭，配合保暖的蚕丝，最适合潮湿的冬季。

CASABLANCA 1200针长绒棉印花系列： 特价$309起（原价$669起），以优雅印花点缀睡房，带来焕然一新的感觉。

uji 全棉1200针卡通床品套装： 家中有小朋友的话，不能错过这款可爱的卡通床品，特价$429起，为孩子打造童趣满满的安乐窝。

AIMEDIA 溶发/终极宠物臭味杀手： 日本家居清洁好物，现有买第2件同款货品半价优惠，是宠物家庭及解决浴室淤塞的必备品。

Safewell® 电子锁防盗夹万： 家居安全同样重要，这款电子夹万提供8折特价，守护你的重要财物。

超市同步优惠，新鲜食材粮油杂货一应俱全

除了百货商品，优惠同样适用于一田超市及一田新鲜。无论是日本直送的旬鲜水果、优质肉品、派对小食，还是日常所需的粮油杂货及个人护理用品，只要消费满指定金额，便能享受折扣。趁著周末，不妨到一田逛一圈，以优惠价一次过补给家中所需，享受一站式的优质购物体验。

一田优惠详情