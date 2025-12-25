Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AlipayHK年终赏！每日抢3大优惠 Call车/睇戏/交税最高减$150 北上消费都有折

时尚购物
更新时间：12:41 2025-12-25 HKT
发布时间：12:41 2025-12-25 HKT

为回馈广大用户，并延续圣诞假期的热烈回响，AlipayHK（支付宝香港）由即日起推出一系列跨年限定优惠，从每日可抢的$90吃喝玩乐券，到高达$150的扣税券，再到看电影减$50的惊喜，多重礼遇将陪伴大家迎接崭新的一年，让用户在年末尽享消费乐趣，为2026年开启美好序章。

AlipayHK 3大年终赏！交通/娱乐/交税/北上消费优惠 最高减$150

AlipayHK 3大年终赏！交通/娱乐/交税/北上消费优惠 最高减$150
AlipayHK 3大年终赏！交通/娱乐/交税/北上消费优惠 最高减$150

即日起，AlipayHK用户只要在「Chill生活」活动专区，有机会抢到总值$90的消费礼券，涵盖日常出行交通、品尝各地美食以及参与多种娱乐活动的丰厚折扣，甚至是可在北上消费时享受优惠，轻松节省开支，为2025年画上完美句点的绝佳机会，亦是迎接2026年首个假期的最佳娱乐选择。

随著税季的临近，即日起至12月27日期间，AlipayHK一连三日推出每日可抢的$50扣税券，用户将有机会累积最高达$150的扣税额。此外，12月26日至12月31日，AlipayHK每日限量送出$50电影券，让用户能以更优惠的价格，亲身体验最新上映的人气电影，例如经典武侠巨作《寻秦记》、广受好评的动画续集《优兽大都会2》，以及神秘刺激的《金童》等。

 

资料来源：AlipayHK

 

同场加映：屈臣氏圣诞优惠！满额减$100兼派$50现金券 乐悠咭即享95折

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
23小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
6小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
2025-12-24 13:32 HKT
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
5小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
16小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
18小时前
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
1小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
4小时前
圣诞长假期展开 警方指深圳湾人流较多 深圳湾大桥已现车龙 须耐心等候
圣诞长假期各口岸「打蛇饼」 深圳湾大桥现车龙 港铁调整东铁线列车班次
社会
1小时前