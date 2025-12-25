AlipayHK年终赏！每日抢3大优惠 Call车/睇戏/交税最高减$150 北上消费都有折

为回馈广大用户，并延续圣诞假期的热烈回响，AlipayHK（支付宝香港）由即日起推出一系列跨年限定优惠，从每日可抢的$90吃喝玩乐券，到高达$150的扣税券，再到看电影减$50的惊喜，多重礼遇将陪伴大家迎接崭新的一年，让用户在年末尽享消费乐趣，为2026年开启美好序章。

AlipayHK 3大年终赏！交通/娱乐/交税/北上消费优惠 最高减$150

即日起，AlipayHK用户只要在「Chill生活」活动专区，有机会抢到总值$90的消费礼券，涵盖日常出行交通、品尝各地美食以及参与多种娱乐活动的丰厚折扣，甚至是可在北上消费时享受优惠，轻松节省开支，为2025年画上完美句点的绝佳机会，亦是迎接2026年首个假期的最佳娱乐选择。

随著税季的临近，即日起至12月27日期间，AlipayHK一连三日推出每日可抢的$50扣税券，用户将有机会累积最高达$150的扣税额。此外，12月26日至12月31日，AlipayHK每日限量送出$50电影券，让用户能以更优惠的价格，亲身体验最新上映的人气电影，例如经典武侠巨作《寻秦记》、广受好评的动画续集《优兽大都会2》，以及神秘刺激的《金童》等。

资料来源：AlipayHK