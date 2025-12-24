屈臣氏圣诞优惠！满额减$100兼派$50现金券 乐悠咭即享95折

个人护理产品店屈臣氏深受港人欢迎，最近更推出两大优惠活动，分别是专为长者而设的「乐悠星期三」折扣，以及所有易赏钱会员均可参与的「圣诞3重赏」。今次优惠卖点十足，除了有全单折扣，更有指定产品买一送一、满额即减及大派现金券，绝对是入货好时机！

长者专享星期三优惠 乐悠咭全单95折

屈臣氏特别为持有乐悠咭的易赏钱会员推出「乐悠星期三」一日限定优惠。

天气时冷时热，流感肆虐，长者们更需要注意身体健康，增强免疫力。屈臣氏特别为持有乐悠咭的易赏钱会员推出「乐悠星期三」一日限定优惠，在12月24日当天，只要到香港屈臣氏门市并以绑定的乐悠咭付款，即可享全线产品95折优惠，买得越多，悭得越多。

除了全单折扣，多款精选产品亦有激笋价，特别是增强免疫力的健康产品。例如，「金装能全素完整均衡营养饮品」提供云尼拿味的均衡营养，有助补充体力，现推出买一送一优惠，平均每件仅$75；想补充蛋白质，则可选择「能全补体素医学级蛋白质粉」，同样是买一送一，平均$49.5一件。购买上述任何一款产品满$449，更可获赠意美厨或EuroCook品牌的易洁煲一个，数量有限，送完即止。

其他精选货品包括：

柚叶 碌柚叶沐浴露720毫升： $43.8/件，带来清新洁净的沐浴体验。

屈臣氏卫生纸 10卷： $48/2件，平均每件$24，是家居必备品。

维多C 3重功效水溶片30片装： $86/件，轻松补充维他命C、D及钙质。

KOSE Grace One 真皮修复活肌/透白抗皱面霜100克： $199/件，来自日本的抗衰老护肤恩物。

会员限定圣诞3重赏！消费即送$50/买$888劲减$100

屈臣氏亦为全体易赏钱会员准备了「圣诞3重赏」，让大家在节日期间悭到尽！

圣诞节派对聚会停不了，屈臣氏亦为全体易赏钱会员准备了「圣诞3重赏」，让大家在节日期间悭到尽！优惠分为三部分，第一重是任何消费即送$50屈臣氏电子优惠券；第二重是买满$199，即可以$1换购指定产品一件，包括出前一丁、可口可乐、AXE洗洁精或刀唛芥花籽油等，产品随机发放；第三重则是消费满$888，结账时即减$100，最适合大手入货！

优惠详情及条款细则

乐悠星期三

优惠日期： 12月24日

参加方法： 易赏钱会员需绑定乐悠咭，并于香港屈臣氏门市以该卡全数支付款项。

注意事项： 优惠不适用于购买礼券、初生婴儿奶粉、缴费服务、换购产品及处方产品等。优惠期间，所有屈臣氏现金优惠券暂停使用。

圣诞3重赏

优惠1（送$50券）： 推广期至12月28日，优惠券可于下次消费满$488时使用，有效期由2025年12月29日至2026年1月8日。

优惠2（+$1换购）： 数量有限，换完即止。

优惠3（买满$888减$100）： 推广期至2026年1月4日。

注意事项： 优惠同样不适用于购买礼券、换购产品及处方产品等。

以上所有优惠受条款及细则约束，详情可向店员查询，如有任何争议，屈臣氏保留最后决定权。