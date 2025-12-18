Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万宁全场无门槛88折 一日限定快闪优惠 指定产品再送$50现金券

时尚购物
更新时间：18:02 2025-12-18 HKT
发布时间：18:02 2025-12-18 HKT

年底圣诞购物旺季，万宁推出压轴全场88折优惠，无需任何消费门槛，即可享全线产品折扣，包括保健、个人护理、护肤及婴儿用品等，都能以更实惠价格入手，适合囤货或选购节日礼物。

万宁将于明日（12月19日）推出全场无门槛88折优惠，涵盖店内及网店所有货品，让消费者在年尾轻松扫平货，无论是个人护理用品，健康保健品，还是日常护肤系列，都能享受到实质折扣。此外，万宁还针对护肤品类别提供额外惊喜，任何护肤产品消费满$150，即可获赠$50万宁现金优惠券。

除了88折优惠外，部分产品更享有折上折优惠，重点推介幸福速效伤风素36片买2件85折，折实价平均 $108.5/件；惠氏智营高儿童营养补充品850克85折，折实价$254.1/件；沙龙级白发染发乳／泡沫（各款）买第2件半价，折实价平均$59.7/件；AVEENO天然燕麦高效舒缓沐浴露1000毫升折实价$96/件，买满$199加送供应商$15现金券2张。

万宁全场88折优惠

  • 适用日期：仅限2025年12月19日一天
  • 适用分店：香港及澳门万宁门市（澳门分店不包括药行售卖药物）
  • 万宁官方网店：>>按此<<，付款时输入优惠码「25DECHH」享88折。
  • 备注：此优惠不适用于购买万宁礼劵、初生配方婴儿奶粉、处方药物、出位价产品及换购价产品、无折扣货品、会员积分及印花活动换购品、塑胶购物袋征费、易办事EasyCash提款及八达通增值服务／澳门通加值服务及每张订单之运费。

 

资料来源：Mannings 万宁 

 

