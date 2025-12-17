尖沙咀马拉松大减价开仓2折起！Nike/adidas/Columbia外套波鞋服饰低至$8 买3件额外75折

尖沙咀马拉松减价开仓｜运动服饰用品店马拉松（Marathon Sports）即日起一连6日，于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，场内集结了超过15个知名运动及休闲品牌，全场服饰包括厚褛外套、波鞋、袜及袋等2折起，低至$8有交易！加上高达75折的折上折优惠，绝对是年底前为衣柜添置新装的最佳时机。

马拉松海港城开仓劈价2折起！外套/波鞋/袜/袋低至$8

由即日起至12月22日，马拉松于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，大量精选货品包括运动服饰、潮流便服、外套厚褛、跑鞋波鞋、长袜、背囊手袋等日常配件，均以低至2折的价格发售。

这些劈价货品来自逾15个深受大众欢迎的国际运动品牌，如adidas、Nike、New Balance、PUMA、Under Armour、Columbia、Teva；潮流休闲款式Converse、VANS、SKECHERS、Catalog、crocs，以及有游泳运动专门的arena及speedo等。开仓期间更有「多买多减」的额外优惠，顾客购买任何2件精选货品，即可享额外9折；若选购3件或以上，折扣更会提升至额外75折，让每位入场的顾客都能找到心仪的款式，满载而归。

