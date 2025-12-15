大生生活超市限时全单88折优惠！1方法支付+指定日子即享 粮油杂货/家品/零食
还有一个多星期便是普天同庆的圣诞节，亦是准备除旧迎新、办年货的好时机。大生超级市场（DS Groceries）以货品种类多元化及品质优良见称，一直深受街坊及上班族欢迎。为回馈顾客，大生超市近日推出限时购物购物优惠，于指定日子消费满指定金额，并以八达通付款，即可全单享88折，即睇内文了解优惠详情。
大生生活超市限时88折！粮油杂货/零食/家品都有优惠
深受港人欢迎的生活超市大生近日推出购物优惠，顾客于指定日子，包括今日（12月15日）、12月22日及12月29日，于大生超市单次购物满$220，并使用八达通卡付款，全单即可享有88折优惠。这次优惠以单一发票计算，每张八达通卡每日限使用优惠一次，但优惠不适用于购买指定酒品及礼券，亦不可与其他优惠、优惠券、礼券及现金券同时使用。
而近日大生超市亦推出不少优惠，涵盖派对小食、饮品、家品、粮油杂货，甚至是派对必备的圣诞礼物都应有尽有，如麦提莎朱古力桶装特价$69、KITKAT迷你杂锦朱古力$20、CW朱古力麻糬曲奇饼$22等。另外，场内更有不少健康食品、个人护理用品等，可把握机会入货。
大生生活超市88折优惠
- 适用日期︰12月15日、12月22日、12月29日
- 门市据点︰>>按此<<
- 使用方法︰购物满$220以八达通支付即享
资料来源︰大生生活超市 DS Groceries
