LOG-ON一连三日全场8折！门市/网店同步劲减 圣诞礼物/精品/药妆/手袋都有折

时尚购物
更新时间：16:22 2025-12-12 HKT
发布时间：16:22 2025-12-12 HKT

LOG-ON作为香港人气生活创意杂货品牌，以丰富多样的文具、家居小物及节日限定商品闻名，深受年轻人喜爱。每逢节日，LOG-ON都会带来充满惊喜的选品，成为圣诞礼物首选目的地。这次圣诞，LOG-ON推出3日限定8折优惠，让消费者以超值价格入手心仪礼品，绝对是节日购物不可错过的机会。

圣诞礼物/精品/药妆/手袋都有折

即日起至12月14日（日），LOG-ON特别推出圣诞购物优惠活动，只要单次购物满$300，即可享有全单8折优惠。圣诞佳节即将来临，LOG-ON已推出多款主题精品及礼物选择，包括圣诞贺卡、节庆装饰品，以及各项精品，这项限时优惠让圣诞礼物采购变得更划算，无论是交换礼物还是自用奖励，都能轻松省下开支。

LOG-ON店内还陈列大量药妆、手袋及卡通人物精品，如Chiikawa、LuLu猪、Mofusand、迪士尼、Sanrio等热门角色周边，从可爱毛绒玩具、模型，到实用生活小物，一站式满足不同需求。

LOG-ON圣诞8折优惠

  • 优惠期间：2025年12月12日至12月14日
  • 优惠内容：单次购物满$300港元即享全单8折
  • 适用范围：LOG-ON全线香港门市及官方网店
  • 备注：优惠受条款及细则约束，部分指定货品除外

 

资料来源：LOG-ON official page

 

