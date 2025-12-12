LOG-ON一连三日全场8折！门市/网店同步劲减 圣诞礼物/精品/药妆/手袋都有折
更新时间：16:22 2025-12-12 HKT
发布时间：16:22 2025-12-12 HKT
发布时间：16:22 2025-12-12 HKT
LOG-ON作为香港人气生活创意杂货品牌，以丰富多样的文具、家居小物及节日限定商品闻名，深受年轻人喜爱。每逢节日，LOG-ON都会带来充满惊喜的选品，成为圣诞礼物首选目的地。这次圣诞，LOG-ON推出3日限定8折优惠，让消费者以超值价格入手心仪礼品，绝对是节日购物不可错过的机会。
LOG-ON圣诞快闪 全场8折优惠！门市/网店一连三日同步劲减
圣诞礼物/精品/药妆/手袋都有折
即日起至12月14日（日），LOG-ON特别推出圣诞购物优惠活动，只要单次购物满$300，即可享有全单8折优惠。圣诞佳节即将来临，LOG-ON已推出多款主题精品及礼物选择，包括圣诞贺卡、节庆装饰品，以及各项精品，这项限时优惠让圣诞礼物采购变得更划算，无论是交换礼物还是自用奖励，都能轻松省下开支。
LOG-ON店内还陈列大量药妆、手袋及卡通人物精品，如Chiikawa、LuLu猪、Mofusand、迪士尼、Sanrio等热门角色周边，从可爱毛绒玩具、模型，到实用生活小物，一站式满足不同需求。
LOG-ON圣诞8折优惠
- 优惠期间：2025年12月12日至12月14日
- 优惠内容：单次购物满$300港元即享全单8折
- 适用范围：LOG-ON全线香港门市及官方网店
- 备注：优惠受条款及细则约束，部分指定货品除外
资料来源：LOG-ON official page
同场加映：惠康超市全场88折！一连两日满额即减 花生油/鸡汤/金凤米/冰鲜鸡劲减兼送赠品
最Hit
马会支持国际论坛 维护体育廉洁公正
2025-12-11 09:00 HKT
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
2025-12-11 13:37 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触 霸总紧揽宣萱一反应甜度破表 笃敏感部位超越友谊关系
2025-12-11 16:30 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
2025-12-11 17:00 HKT