小米激减低至66折！手机/平板/家电圣诞优惠 领券即减$200/送超市礼券

小米（Xiaomi）向来价格亲民，其产品线涵盖智能手机、家居电器到个人穿戴装置，全面融入大众的日常生活。为迎接普天同庆的圣诞佳节，小米宣布举办一年一度的「圣诞嘉年华」活动，由即日起至12月31日，多款热门商品将以惊喜价格发售，折扣更高达66折！当中除了手机、平板电脑的折扣外，更有近期才登场的REDMI Buds 8 Lite真无线蓝牙耳机等新品推介，绝对是年底犒赏自己或选购圣诞礼物的最佳时机。

小米手机及平板电脑劈价促销 圣诞换新机首选！

对于追求极致效能的用户而言，旗舰级的Xiaomi 15系列无疑是换机首选。这款手机配备顶级处理器和专业级光学镜头，无论是日常拍摄或畅玩游戏都能应付自如。在圣诞嘉年华期间，12GB + 512GB的顶配版本由原价HK$5,999劲减至HK$4,499，折扣相当于75折，是体验顶尖科技的绝佳机会。若追求性价比，广受好评的REDMI Note 14 Pro+ 5G同样带来惊喜，其12GB + 256GB版本由原价HK$2,799减至HK$2,299，让消费者能以更亲民的价格，享受5G高速网络和出色的摄影功能。

热卖家电优惠 吸尘机/尿袋/蓝牙耳机

除了手机优惠，小米亦借此机会推出多款智慧新品。全新REDMI Buds 8 Lite真无线蓝牙耳机专为追求个人化音讯体验的用户而设，内置12.4mm大尺寸动圈单元，带来强劲低音和细腻高音，配合主动降噪功能，让您无论在通勤或咖啡店都能沉浸于音乐世界。另一款新品Xiaomi 纤薄磁吸行动电源 5,000 15W，机身仅6mm厚、98g重，却支援15W无线快充，完美配合需要轻便出行的iPhone用户。至于家居清洁方面，拥有280AW强劲吸力的Xiaomi 无线吸尘器 G30 Max能智能侦测灰尘并自动调节吸力，配搭多款吸头，让家中每个角落都一尘不染，是大型住宅的理想清洁伙伴。

官网限定奖赏 领券减$200/送$100超市礼券

除了直接的产品折扣，小米官网 mi.com 更独家推出多重网上消费奖赏。在「mi.com 领券」活动中，顾客每日均可领取价值高达港币$200的现金券，适用于购买POCO手机及AIoT智慧产品。同时，凡单笔消费满港币$1,225，即可参与「加价换购优惠」，以超抵价$99换购Xiaomi手环9 Active。此外，「购机送礼」活动亦不容错过，凡于指定时间内购买POCO及REDMI Note系列手机并消费满额，即可获赠价值高达$100的超市礼券，回赠实用，先到先得，送完即止。

小米「圣诞嘉年华」优惠